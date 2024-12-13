Ученые выяснили, как люди относятся к чужим татуировкам

Также ученые выяснили, что татуировки на лице наименее привлекательны даже для мастеров-татуировщиков. При этом люди моложе 50 лет были в целом более толерантны к татуировкам, чем более возрастные респонденты. Участники же, сами имеющие тату, оценивали татуированных моделей выше, чем тех, у кого тату не было.