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Ученые выяснили, как люди дают имена роботам-пылесосам

Чаще всего они носят человеческие имена.

Источник: Legion-Media

Старший научный сотрудник лаборатории теоретической фольклористики Президентской академии Дарья Радченко проанализировала записи в российский социальных медиа и выяснила, по какому принципу люди дают имена роботам-пылесосам. Оказалось, что многое зависит от марки бытовой техники и функции, которую он выполняет.

Поскольку робот-пылесос издает жужжащие звуки, два процента авторов публикаций называют его Жужей. У шести процентов россиян имя зависит и от действий: Жорик — «жрет пыль», Веня — от «Веник», Пошатун — «шатается по квартире», Шурик — «шурует по квартире». Четыре процента вдохновляются брендами техники: Мей или Ксюша — от Xiaomi, Витёк — от бренда Vitek.

У четырех процентов россиян робот-пылесос получал имя слуги или раба, и обычно оно было позаимствовано из художественной литературы или фильмов. Например, технику называли Добби, Изаурой, Захаром, Бэрримором. Любители мексиканских сериалов дают имя домработницы Консуэло.

Три процента людей присваивают «имена-команды», которые отсылают к фразам из популярных художественных произведений: «Захааааар!», «Выпускайте Кракена», «Разбудили Ктулху». Еще два процента называют технику как домашних питомцев, например, Тузик, Барсик, Бобик. А в системе умного дома задают команды «Тузик, фас!» и «Тузик, домой!» для включения и выключения.

Помимо прочего, автор отметила особенную группу, которая называла своих помощников по дому именами людей, которых хочется символически понизить в статусе — бывшего возлюбленного или мужа, начальника и так далее.

Автор подчеркнула, что имена не особо важны. Самое главное — робот-пылесос встраивается в семейную систему и оказывается практически на равных правах с питомцами и другими членами семьи.

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Анна Морозова