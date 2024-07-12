Ученые выяснили, как люди дают имена роботам-пылесосам

Поскольку робот-пылесос издает жужжащие звуки, два процента авторов публикаций называют его Жужей. У шести процентов россиян имя зависит и от действий: Жорик — «жрет пыль», Веня — от «Веник», Пошатун — «шатается по квартире», Шурик — «шурует по квартире». Четыре процента вдохновляются брендами техники: Мей или Ксюша — от Xiaomi, Витёк — от бренда Vitek.