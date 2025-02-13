Ученые выяснили, как изменились взгляды молодых людей на отношения за десятилетие

Исследователи определили четыре этапа отношений, характерных для молодых людей. Начальный этап связан с первыми симпатиями, флиртом и поиском общих интересов. Если симпатия взаимна, возникает второй этап — проверка «потенциала отношений», когда пара начинает проводить больше времени вместе, оценивая совместимость. При развитии отношений наступает третий этап, где партнеры официально определяют свой статус. На финальном этапе пара решает, стоит ли переходить к совместному будущему или расстаться.