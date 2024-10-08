Ученые выяснили, как именно Марс стал непригодным для жизни

Изотопные значения карбонатов показали на экстремальные объемы испарения влаги с поверхности. По мере испарения воды легкие версии углерода и кислорода с большей вероятностью улетучивались в атмосферу, в то время как тяжелые версии чаще оставались, накапливаясь в более высоких концентрациях.