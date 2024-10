Ученые выяснили, как именно Марс стал непригодным для жизни

Американские ученые из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) получили новые данные, показывающие, как именно менялся климат Марса от потенциально пригодного для жизни до нынешнего сухого и холодного. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).