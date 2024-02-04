Ученые выяснили, как голодные каланы смогли спасти экологию американских болот

Морские выдры любят охотиться на полосатых прибрежных крабов. Эти членистоногие роют норы и поедают корни растений, которые скрепляет почву. Если их не остановить, крабы превращают болотные отмели в структуру, напоминающую швейцарский сыр, после чего землю размывает дождями или морским прибоем.