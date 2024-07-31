Ученые выяснили, как гаджеты влияют на качество сна подростков

Добавим, лучше не работать и не принимать пищу в зоне, где человек спит, поскольку это провоцирует стресс и мешает уснуть. Однако некоторым приходится так поступать из-за маленькой площади квартиры. Как высыпаться в таких случаях, ранее рассказал сооснователь компании по исследованию сна Джефф Кан.