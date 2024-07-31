Ученые выяснили, как гаджеты влияют на качество сна подростков

Ученые из университетов США, Канады и Китая решили выяснить, как использование гаджетов (телевизоров, компьютеров и мобильных телефонов) влияет на качество сна подростков. В исследовании участвовали 9 398 детей 11−12 лет. Около 48% участников были девочками.
Ученые составили опросник из девяти пунктов, чтобы оценить использование гаджетов перед сном. Речь шла о таких видах активности, как игры, соцсети, переписка, видеозвонки и просмотр фильмов.
Продолжительность сна участников эксперты измеряли с помощью Мюнхенского опросника хронотипа (включает данные о фазе среднего сна участников, недосыпании и определяет, к какому типу спящего относится человек), а нарушения сна — с помощью опросника, заполненного опекунами или родителями испытуемых.
Исследование показало, что использование устройств вечером сокращает еженедельную продолжительность сна и увеличивает число его нарушений уже через год. Звонки или сообщения, полученные ночью, также плохо влияют на качество сна подростков.
Исследователи подчеркивают, что родителям нужно внедрять семейные стратегии для ограничения времени, которое дети проводят с гаджетами вечером. Подростки должны высыпаться, чтобы их поведенческое, эмоциональное и когнитивное развитие проходило благополучно.
Добавим, лучше не работать и не принимать пищу в зоне, где человек спит, поскольку это провоцирует стресс и мешает уснуть. Однако некоторым приходится так поступать из-за маленькой площади квартиры. Как высыпаться в таких случаях, ранее рассказал сооснователь компании по исследованию сна Джефф Кан.
Айгуль Сабитова