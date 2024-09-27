Ученые выяснили, как формируется репутация

Ученые при помощи моделирования продемонстрировали, что если человек анализирует большое количество действий другого человека и готов простить плохие поступки, то сотрудничество состоится или не прекратится. В формуле «посмотреть дважды, простить единожды» заключено правило. Согласно ему, хотя бы в одном из двух случаев поведение потенциального партнера должно казаться человеку грамотным, чтобы взаимодействие не прекращалось.