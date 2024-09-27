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Ученые выяснили, как формируется репутация

Репутация — итог определенного количества действий человека, который может обновляться с течением времени. Ученые создали модель, показав, как формируется образ индивида в глазах других людей.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Кадр из фильма «Запятнанная репутация» / © Miramax Films

Американские ученые представили новую модель формирования репутации индивида. Они назвали ее «посмотреть дважды, простить единожды». Работа опубликована в журнале Nature.

Авторы рассказали, что предыдущие модели предполагали, что чью-то репутацию определяет одно действие, но, по их мнению, люди также часто смотрят на множество действий, которые кто-то совершил, и оценивают, какие они в основном — плохие или хорошие.

Ученые при помощи моделирования продемонстрировали, что если человек анализирует большое количество действий другого человека и готов простить плохие поступки, то сотрудничество состоится или не прекратится. В формуле «посмотреть дважды, простить единожды» заключено правило. Согласно ему, хотя бы в одном из двух случаев поведение потенциального партнера должно казаться человеку грамотным, чтобы взаимодействие не прекращалось.

Специалисты отметили, что их формула не заменяется другими моделями, которые показывают постоянное сотрудничество, стабильные отказы от взаимодействия, наблюдением за поведением и прощением большого количества плохих поступков.

По словам авторов работы, механизм достаточно прост и мог сформироваться в человеческих общинах много сотен лет назад.

Ранее эксперты рассказали, в чем причины нарциссизма и можно ли построить отношения с людьми с таким типом личности.