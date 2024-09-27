Ученые выяснили, как формируется репутация

Американские ученые представили новую модель формирования репутации индивида. Они назвали ее «посмотреть дважды, простить единожды». Работа опубликована в журнале Nature.
Авторы рассказали, что предыдущие модели предполагали, что чью-то репутацию определяет одно действие, но, по их мнению, люди также часто смотрят на множество действий, которые кто-то совершил, и оценивают, какие они в основном — плохие или хорошие.
Ученые при помощи моделирования продемонстрировали, что если человек анализирует большое количество действий другого человека и готов простить плохие поступки, то сотрудничество состоится или не прекратится. В формуле «посмотреть дважды, простить единожды» заключено правило. Согласно ему, хотя бы в одном из двух случаев поведение потенциального партнера должно казаться человеку грамотным, чтобы взаимодействие не прекращалось.
Специалисты отметили, что их формула не заменяется другими моделями, которые показывают постоянное сотрудничество, стабильные отказы от взаимодействия, наблюдением за поведением и прощением большого количества плохих поступков.
По словам авторов работы, механизм достаточно прост и мог сформироваться в человеческих общинах много сотен лет назад.
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