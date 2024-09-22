Ученые выяснили, как экзопланеты скрывают свои атмосферы

Американские астрономы из Чикагского университета выяснили, что в космосе может быть больше экзопланет с атмосферой, чем считалось раньше. Однако их воздушные оболочки бывает трудно обнаружить с помощью астрономических наблюдений. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов arXiv.