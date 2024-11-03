Ученые выяснили, как долго восстанавливаются сердце и сосуды бывшего курильщика

Исследование основывалось на анализе данных о здоровье более 100 000 бывших курильщиков и четырех миллионов некурящих людей. За бывшими курильщиками наблюдали в течение десяти лет после отказа от курения, учитывая факторы, такие как возраст начала курения и количество выкуриваемых сигарет в день.