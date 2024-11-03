Ученые выяснили, как долго восстанавливаются сердце и сосуды бывшего курильщика

Исследование основывалось на анализе данных о здоровье более 100 000 бывших курильщиков и четырех миллионов некурящих людей. За бывшими курильщиками наблюдали в течение десяти лет после отказа от курения, учитывая факторы, такие как возраст начала курения и количество выкуриваемых сигарет в день.
Результаты исследования показали, что скорость восстановления сердечно-сосудистого здоровья зависит от степени никотиновой зависимости. У тех, кто курил мало, здоровье восстанавливалось быстрее. Однако бывшим заядлым курильщикам, чья зависимость от никотина поддерживалась более восьми лет, может потребоваться до 25 лет, чтобы восстановить здоровье.
Ученые напоминают, что химические вещества в табаке и табачном дыме повреждают кровеносные сосуды, питающие сердце. Это повышает риск сердечного приступа в долгосрочной перспективе. Никотин, вызывающий сильную зависимость, повышает частоту сердечных сокращений и артериальное давление, что также представляет опасность для здоровья, говорится в материале.
Американские исследователи из комплексного онкологического центра UNC Lineberger выявили, что использование вейпов может вызвать дисбактериоз в носовой полости и увеличить риск возникновения респираторных заболеваний. Результаты их работы были опубликованы в журнале Nicotine and Tobacco Research.