Ученые выяснили, как долго восстанавливаются сердце и сосуды бывшего курильщика

Южнокорейские ученые провели исследование, которое показало, что сердечно-сосудистой системе бывшего курильщика может потребоваться около 25 лет, чтобы восстановиться до уровня здоровья некурящего человека. Такая информация содержится в исследовании, опубликованном в JAMA (The Journal of the American Medical Association).