Ученые выяснили, как ДНК давних предков влияет на здоровье современных людей

Около 75 000 лет назад предки большинства современных евразийцев впервые отправились из Африки в Евразию. Там они столкнулись лицом к лицу с неандертальцами.
Сначала современные люди унаследовали целые хромосомы от неандертальцев. Однако из поколения в поколение, с помощью процесса, который называется генетическая рекомбинация, эти участки ДНК были разбиты и перетасованы.
ДНК неандертальцев была «вредной» для современных людей. Это значит, что она довольно быстро была выведена из ДНК современных людей в процессе эволюции. Например, ученые считают, что Y-хромосома у мужчин не содержит генов неандертальцев. У людей, которые унаследовали ДНК неандертальцев, X-хромосома также содержит гораздо меньше неандертальской родословной, чем другие неполовые хромосомы.
Но некоторая ДНК неандертальцев все же помогла современным людям в процессе выживания и размножения, и таким образом она задержалась в геномах человека. В настоящее время ДНК неандертальцев занимает в среднем 2% геномов людей за пределами Африки. Но ДНК неандертальцев может достигать и 80% в некоторых областях генома, уверены ученые.
Для многих людей наследие неандертальцев проявляется в очень заметной черте — цвете кожи. Ген неандертальца в девятой хромосоме, который влияет на цвет кожи, сегодня переносит порядка 70% европейцев. Другой вариант гена неандертальцев, встречающийся у большинства жителей Восточной Азии, регулирует кератиноциты, которые защищают кожу от ультрафиолетового излучения с помощью темного пигмента под названием меланин.
Неандертальцы провели тысячелетия в более высоких широтах с меньшим прямым воздействием солнца, которое необходимо для производства витамина D. Поэтому изменения во внешнем виде волос и кожи, возможно, позволили современным людям быстро извлечь выгоду из более низкого уровня солнечного света, продолжая при этом производить достаточное количество витамина D, чтобы быть здоровыми.
Кроме того, нашим предкам пришлось адаптироваться к более холодной евразийской погоде. Для этого они сохранили гены неандертальцев, которые влияют на форму лица. В одном из исследований ученые обнаружили, что современные люди унаследовали гены, влияющие на формирование высокого носа, именно от неандертальцев. Более высокий нос, возможно, позволял нагревать холодный воздух до момента, как он достигнет легких.
Это помогло нашим предкам адаптироваться к более коротким зимним дням на территориях вдали от экватора.
Но некоторые из генов неандертальцев, которые когда-то помогали нашим предкам, могут быть вредны в современном мире. Они связаны с расстройствами настроения, такими, как депрессия, и с сигнальными путями мозга, которые повышают вероятность того, что люди становятся зависимыми от никотина.
В 2016 году ученые обнаружили, что гены неандертальцев, которые готовят иммунную систему для борьбы с патогенами, также могут предрасполагать людей к аллергическим заболеваниям. Кроме того, гены неандертальцев были связаны с более высоким риском развития аутоиммунных заболеваний, таких, как болезнь Грейвса, вызванная гиперактивной щитовидной железой, и ревматоидный артрит.
Так как долго же следы этих давно потерянных людей останутся в наших геномах? В течение сотен тысяч лет некоторые из этих фрагментов неандертальцев будут постепенно устраняться из наших геномов, а другие навсегда останутся в ДНК человека.
От каких болезней гибли дальние предки, читайте в этой публикации Vokrugsveta.ru.