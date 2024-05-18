Ученые выяснили, как ДНК давних предков влияет на здоровье современных людей

Кроме того, нашим предкам пришлось адаптироваться к более холодной евразийской погоде. Для этого они сохранили гены неандертальцев, которые влияют на форму лица. В одном из исследований ученые обнаружили, что современные люди унаследовали гены, влияющие на формирование высокого носа, именно от неандертальцев. Более высокий нос, возможно, позволял нагревать холодный воздух до момента, как он достигнет легких.