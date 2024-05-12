Ученые выяснили, как давление в утробе матери влияет на внешность ребенка

Когда организм претерпевает изменение в давлении, все клетки, включая эмбрион внутри матери, чувствуют это влияние на себе. Исследование дает ученым важную информацию для понимания того, как формируются люди (и другие позвоночные), вплоть до отдельных молекул и сигналов, участвующих в самых ранних стадиях развития.