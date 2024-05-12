Ученые выяснили, как давление в утробе матери влияет на внешность ребенка

Эмбриональные стволовые клетки, которые играют решающую роль в определении черт лица во время развития, могут расти медленнее из-за повышенного давления внутри утробы матери.
Международная группа исследователей изучила рост эмбрионов мышей и лягушек, а также эмбриоидов человека (кластеров эмбриональных клеток, разработанных в лаборатории), чтобы лучше понять, как одни клетки управляют другими, чтобы расти и дифференцироваться. Исследователи заметили, что при увеличении наружного гидростатического давления к эмбриону или эмбриониду важные клеточные сигнальные пути нейронных клеток гребня нарушаются.
Результаты доказывают, что развитие тканей при давлении может быть затруднено, подвергая их риску черепно-лицевых мальформаций.
Таким образом, на пороки развития лица может влиять не только генетика, но и физические факторы в утробе матери.
Хотя ученые не исследовали причины повышенного давления внутри матки человека, результаты помогли получить представление о механическом влиянии на эмбрион. В отличие от большинства других исследований, которые, как правило, были сосредоточены на влиянии биохимических факторов.
Когда организм претерпевает изменение в давлении, все клетки, включая эмбрион внутри матери, чувствуют это влияние на себе. Исследование дает ученым важную информацию для понимания того, как формируются люди (и другие позвоночные), вплоть до отдельных молекул и сигналов, участвующих в самых ранних стадиях развития.
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