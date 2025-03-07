Ученые выяснили, как алкоголь влияет на социальные связи между людьми

«Экстраверты обычно пьют за компанию, для поддержания тусовки, на спор и пр. То есть для них это всегда часть активного общения. И алкоголь для них — это всегда какое-то приключение, новые знакомства, веселые воспоминания. Интроверты пьют, чтобы снять напряжение, снять усталость после тяжелого дня, расширить сознание, снять тревогу от общения с другими людьми. Под воздействием алкоголя они еще больше погружаются в свой мир, начинают активнее общаться, но это всегда будет очень личное и глубокое общение», — говорила она.