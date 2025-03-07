Ученые выяснили, как алкоголь влияет на социальные связи между людьми

Для проведения исследования были привлечены 37 добровольцев, которые ранее были не знакомы друг с другом. Как пишет PsyPost, участники исследования должны были свободно владеть английским, иметь индекс массы тела в здоровом диапазоне и не принимать какие-либо лекарства на регулярной основе. К исследованию также не допускались люди с психическими заболеваниями и беременные. Эксперимент предполагал, что его участники будут вступать в вербальный контакт друг с другом.
«РБК Вино» создал онлайн-сомелье, который поможет вам подобрать подходящее вино — чтобы воспользоваться им, необходимо запустить бот в Telegram. Наш бот поможет вам с выбором, даже если вы только начинаете свое знакомство с увлекательным миром вина.
Перед тем, как приступить к исследованию, участники употребляли алкоголь или плацебо. После этого они выжидали 30 минут и приступали к разговору с партнером — другим участником эксперимента.
«Во время и после разговоров исследователи измеряли различные психологические и физиологические реакции. Участники заполняли анкеты с самоотчетами, оценивая свой субъективный опыт, включая то, насколько им понравились эффекты напитка и насколько они чувствовали связь со своим партнером», — пишет издание.
По данным PsyPost, исследование показало, что алкоголь способен усилить удовольствие от социальных взаимодействий и чувство связи с собеседником, независимо от того, пьет ли он. Однако позитивный опыт употребления алкоголя может быть усилен при общении с человеком, который также находится под воздействием алкоголя. Испытуемые отметили, что если их собеседник перед разговором употреблял спиртное, беседа была более приятной вне зависимости от того, пили ли они сами.
«После бесед те, кто пил алкоголь, сообщили, что чувствовали себя в более приподнятом настроении, дружелюбными и энергичными по сравнению с теми, кто пил плацебо. Алкоголь также усиливал чувства гнева и замешательства, но не влиял на беспокойство, депрессию или усталость. Алкоголь заставлял кого-то из участников чувствовать себя более возбужденно, а кого-то — более спокойно. Большинство участников смогли правильно угадать, получили ли они алкоголь или плацебо», — пишет PsyPost.
Исследование показало, что «алкоголь усиливает чувство социальной связанности», а также, что реакция на алкоголь может зависеть от опьянения взаимодействующих партнеров. Однако ученые пишут о том, что усиление чувства социальной связи между теми, кто совместно употребляет алкоголь, может привести к появлению желания увеличить количество выпитого.
Как рассказывала рианее «РБК Вино» кандидат психологических наук, психолог-консультант, специалист по работе с психотравмой Татьяна Галич, причины употребления алкоголя зависят от психотипа человека. У экстравертов и интровертов они различаются.
«Экстраверты обычно пьют за компанию, для поддержания тусовки, на спор и пр. То есть для них это всегда часть активного общения. И алкоголь для них — это всегда какое-то приключение, новые знакомства, веселые воспоминания. Интроверты пьют, чтобы снять напряжение, снять усталость после тяжелого дня, расширить сознание, снять тревогу от общения с другими людьми. Под воздействием алкоголя они еще больше погружаются в свой мир, начинают активнее общаться, но это всегда будет очень личное и глубокое общение», — говорила она.