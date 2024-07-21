Ученые выяснили, действительно ли лучше работать стоя

Ученые из Техасского аграрно-технического университета (США) выяснили, что работа за компьютером стоя может помочь смягчить неблагоприятные последствия офисной работы для организма. Исследование опубликовано в журнале IISE Transactions on Occupational Ergonomics and Human Factors.
В эксперименте принял участие 61 доброволец из университета, работа которых предполагала преимущественно сидячее положение. Их разделили на три группы. Сотрудники из первой, контрольной, трудились сидя, то есть их рабочее место представляло собой традиционный стул и стол.
Участники второй группы работали стоя при помощи стола с фиксированной рабочей поверхностью на уровне локтя. Представители третьей чередовали сидячее и стоячее положения за счет стола, высоту которого можно было регулировать по желанию.
Чтобы оценить продуктивность работников, ученые при помощи специального программного обеспечения собирали информацию об использовании офисных компьютеров как минимум в течение 10 дней. Для измерения физической активности добровольцев попросили носить специальные датчики семь дней.
Участники эксперимента также рассказали о своей физической форме в начале и в конце рабочего дня. Они сообщали о болях в разных отделах позвоночника, плечах, запястьях и кистях рук, бедрах, коленях, лодыжках и ступнях. Помимо прочего, специалисты собрали информацию о том, как часто добровольцы меняли положение тела в течение дня.
Сотрудники из «стоячей» группы по времени работали почти столько же, сколько и остальные участники, однако они чаще ошибались в написании слов и допускали другие недочеты.
Дискомфорт в шее испытывали все добровольцы, вне зависимости от типа рабочего места. Но при этом участники, которые трудились стоя, на 28,3% реже сталкивались с болью в нижней части позвоночника, чем те, кто работал на традиционных местах.
Различия в продуктивности были минимальными. При этом сотрудники, которые работали стоя, затрачивали больше энергии и сообщали о лучшем самочувствии.
Специалисты объяснили, что альтернативные рабочие места могли бы уменьшить риск возникновения проблем со здоровьем у сотрудников, чья работа предполагает преимущественно сидячее положение.
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Анна Морозова