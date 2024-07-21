Ученые выяснили, действительно ли лучше работать стоя

Участники эксперимента также рассказали о своей физической форме в начале и в конце рабочего дня. Они сообщали о болях в разных отделах позвоночника, плечах, запястьях и кистях рук, бедрах, коленях, лодыжках и ступнях. Помимо прочего, специалисты собрали информацию о том, как часто добровольцы меняли положение тела в течение дня.