Ученые выяснили, что женщинам легче худеть

Исследование, проведенное экспертами из Института сердца Шмидта в Калифорнии, показало, что для поддержания формы мужчинам требуется больше сил, времени и выносливости. Авторы научной работы, опубликованной в журнале The Journal of the American College of Cardiology, изучили показатели более 400 тысяч взрослых из Соединенных Штатов, полученные с 1997 по 2019 годы.