Ученые выяснили, что женщинам легче худеть

Исследование, проведенное экспертами из Института сердца Шмидта в Калифорнии, показало, что для поддержания формы мужчинам требуется больше сил, времени и выносливости. Авторы научной работы, опубликованной в журнале The Journal of the American College of Cardiology, изучили показатели более 400 тысяч взрослых из Соединенных Штатов, полученные с 1997 по 2019 годы.
При этом учитывались не только данные о состоянии здоровья участников, но и уровни физической активности и смертности. Исследователи обнаружили, что женщины каждую неделю выполняли значительно меньше физических упражнений или менее интенсивных по сравнению с мужскими, но показатели их здоровья были выше.
Участницам эксперимента для сохранения тела в хорошей форме было достаточно заниматься быстрой ходьбой и ездой на велосипеде, тем временем как добровольцы-мужчины, чтобы сравнить результаты, были вынуждены прибегнуть к силовым тренировкам. К слову, женщины, которые занимались спортом, в отличие от тех, кто не был активен, снизили риск смертности по любой причине на 24%.
Для мужчин регулярная физическая активность была связана со снижением смертности от всех причин всего на 15%. Результаты исследования показали, что мужчинам и женщинам требуются разные дозы регулярных упражнений: в текущем исследовании участники мужского пола достигли максимальной выживаемости после пяти часов кардио в неделю.
Для участниц женского пола такой же эффект был достигнут при двух и более часов кардио-тренировок от умеренной до энергичной в неделю. Что касается силовых тренировок, то одно занятие для женщин в неделю соразмерно трем мужским. Исследователи не уверены, почему существуют эти половые различия, но у них есть несколько предположений.
Самое вероятное из них заключается в том, что из-за меньшей массы тела женщины демонстрируют большую сосудистую проводимость, причем девушки имеют более высокую плотность капилляров на единицу скелетных мышц по сравнению с мужчинами. А это значит, что рекомендации общественного здравоохранения по физическим упражнениям должны различаться в зависимости от пола.
В целом с возрастом мужчинам следует внимательнее относиться к своему здоровью. Недавно специалист рассказала, что мужчинам старше 50 лет следует сдать анализ на уровень простатспецифического антигена, а также выполнить УЗИ некоторых органов и сосудов.
Олеся Маевская