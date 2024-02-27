Ученые выяснили, что женщинам легче худеть

Для участниц женского пола такой же эффект был достигнут при двух и более часов кардио-тренировок от умеренной до энергичной в неделю. Что касается силовых тренировок, то одно занятие для женщин в неделю соразмерно трем мужским. Исследователи не уверены, почему существуют эти половые различия, но у них есть несколько предположений.