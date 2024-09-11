Ученые выяснили, что жара снижает рождаемость

Одна из причин, по словам ученых, — это снижение половой активности в жару. Кроме того, исследования на животных показали, что тепловой стресс приводит к временному ухудшению качества спермы, эффект которого проявляется через несколько недель. Похожие данные были получены и для людей. Ученые выяснили, что после жары качество и подвижность сперматозоидов ухудшаются через две-восемь недель.