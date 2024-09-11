Ученые выяснили, что жара снижает рождаемость

Ведущий исследователь из Института демографических исследований Макса Планка в Германии Ристо Конте Кейвабу и его коллеги проанализировали связь между температурой воздуха и рождаемостью в Испании. Они рассчитали общий коэффициент рождаемости (ОКР), отражающих предположительное среднее количество детей, рожденных за жизнь одной женщины, и сопоставили данные с погодными условиями. Об этом сообщает The Economist.
Работа ученых охватила период с 2010 по 2018 год. Исследование показало, что после того, как температура воздуха в Испании поднималась выше 25 градусов, ОКР снижался через девять месяцев на 0,3%. После 30-градусной жары снижение достигало и вовсе 0,8%.
Примечательно, что взаимосвязь между температурой и рождаемостью эксперты замечали и ранее. Так, они выяснили, что чаще зачатие происходит в более прохладное время года. Однако новое исследование доказывает снижение рождаемости после скачков среднесуточной температуры по всему миру.
Одна из причин, по словам ученых, — это снижение половой активности в жару. Кроме того, исследования на животных показали, что тепловой стресс приводит к временному ухудшению качества спермы, эффект которого проявляется через несколько недель. Похожие данные были получены и для людей. Ученые выяснили, что после жары качество и подвижность сперматозоидов ухудшаются через две-восемь недель.
Ранее в Южной Корее придумали интересный способ повысить рождаемость. Так, специалисты предложили раньше отдавать девочек в школу. Ученые полагают, что, если девочки будут на год младше своих одноклассников, они будут казаться друг другу привлекательнее, особенно к моменту достижения возраста согласия.