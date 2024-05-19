Ученые выяснили, что юмор и креатив способствуют благополучию пожилых людей

Это обнадеживающие новости для людей, которые считают, что старение будет подразумевать только потери и снижение здоровья и благополучия. Творческие навыки не нарушаются неврологическими патологиями, обычно связанными со старением, поэтому пожилые люди смогут сосредоточиться не только на том, что они потеряли, но и на том, что у них осталось или даже стало лучше функционировать.