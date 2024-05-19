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Ученые выяснили, что юмор и креатив способствуют благополучию пожилых людей

В отличие от других когнитивных функций, они не становятся хуже с возрастом.

Источник: Freepik

Многие люди связывают старение со снижением когнитивных функций, проблемами со здоровьем и невысокой активностью. Но есть некоторые психические процессы, которые могут повысить благополучие пожилых людей.

Ученые из Университета Брешии и Католического университета Святого Сердца недавно провели исследование, в ходе которого они выяснили, какой вклад вносит творчество и юмор в благополучие пожилых людей. Принято считать, что старение предполагает снижение интеллектуальной эффективности, и это действительно верно, но только для некоторых аспектов когнитивного функционирования.

Ученые выяснили, что между творчеством и юмором есть связь, но они не знают, почему она остается такой крепкой в преклонном возрасте.

Исследователи предположили, что как творчество, так и юмор подразумевают способы мышления, которые заставляют людей выходить за рамки своей обычной точки зрения. Способность менять свое мнение и видеть мир или события с другой точки зрения может быть связана как с творческими процессами, так и с юмором.

Эта умственная гибкость, по мнению ученых, может помочь пожилым людям справиться с трудностями и биологическими изменениями, позволяя им адаптировать свое поведение в соответствии с ограничениями, с которыми они могут столкнуться.

Дивергентное мышление, его форма, которая позволяет исследовать новые возможности и не механически воспроизводить общие реакции, все еще активна у пожилых людей и может быть использована для решения повседневных жизненных проблем, а также экзистенциальных вопросов, связанных со старением.

Это обнадеживающие новости для людей, которые считают, что старение будет подразумевать только потери и снижение здоровья и благополучия. Творческие навыки не нарушаются неврологическими патологиями, обычно связанными со старением, поэтому пожилые люди смогут сосредоточиться не только на том, что они потеряли, но и на том, что у них осталось или даже стало лучше функционировать.

Что наука думает о чувстве юмора, читайте в этой публикации Vokrugsveta.ru.