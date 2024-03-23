Ученые выяснили, что яйцевидная планета WASP-12b погибнет через 3 млн лет

Предыдущие оценки отводили ей более 10 миллионов лет, но похоже, что параметры ее орбиты все время меняются, а сверхактивная звезда приближает ее распад. Результаты нового исследования представлены для публикации на портале arXiv.
Ее дни сочтены
Планета WASP-12b, обнаруженная в 2008 году, вращается вокруг своего желтого карлика WASP-12 и является одной из самых раскаленных и ближайших к своим звездам экзопланет из когда-либо открытых. Полный оборот по своей орбите она совершает примерно за один земной день — то есть год на этой планете равен нашим суткам. Такая близость (всего 0,03 а.е. от звезды) относит планету к классу «горячих юпитеров» — это экзопланеты размером с Юпитер или больше, которые ближе к своим звездам, чем Меркурий к Солнцу.
Излучение желтого карлика поддерживает на WASP-12b экстремальные температуры около 2210. А огромная гравитация создает такие приливные силы, что планета из-за них приобрела форму яйца. Это же действие гравитации буквально вытягивает материал из WASP-12b, из которого образуется диск вокруг звезды. Еще в предыдущих исследованиях ученые отмечали, что планета постепенно меняет орбиту. Считалось, что ее ждет неизбежная гибель примерно через десять миллионов лет, когда она погрузится в свою звезду.
Однако теперь астрофизики говорят, что катастрофа случится гораздо раньше. Ученые собирали наблюдения в течение двенадцати лет — с 2010-го по 2022 год. Обсерватория Asiago в Италии предоставила для анализа 28 зарегистрированных моментов «астрономического транзита», когда экзопланета проходила перед своей звездой с точки зрения наблюдателя с Земли. Астрономы измерили временные колебания между этими моментами. И подсчитали, как менялись промежутки, которые WASP-12b требовались для обращения вокруг звезды.
«По нашим расчетам, планета врежется в звезду всего через три миллиона лет, и это невероятно короткий промежуток времени, учитывая, что возраст звезды составляет всего три миллиарда лет», — Пьетро Леонарди.
Столкновение со звездой
Исследование преподнесло астрофизикам еще один сюрприз — они обнаружили, что желтый карлик этой планеты очень активен. И приближение гибели WASP-12b, скорее всего, — результат явления «приливной диссипации» из-за активности звезды. Орбита и материал «горячего юпитера» фактически распадаются под действием этих приливов.
Это значит, что карликовая звезда скоро перестанет быть таковой. И от периода главной последовательности, когда звезды сжигают водород в своих ядрах, должна перейти к периоду «субгигантской фазы», когда сжигание водорода переходит во внешние слои.
«Согласно теории приливов, диссипация, которую мы наблюдаем в системе, слишком сильна, чтобы быть объясненной звездой главной последовательности. Однако, согласно нашим результатам, звезда все еще находится на главной последовательности и еще не вступила в субгигантскую стадию», — говорит Пьетро Леонарди.
Это означает, что у команды все еще нет окончательного объяснения, почему звезда вызывает такие разрушительные изменения на планете. Это исключение из правила или норма? Некоторые другие исследования показывали, что количество «горячих юпитеров» уменьшается — возможно, это объясняется тем, что многие из них, как WASP-12b, испытывают приливной распад и врезаются в свои звезды.
По словам ученых, когда WASP-12b врежется в свою звезду, это вызовет значительные изменения, заметные с Земли — при условии, что на нашей планете через три миллиона лет будет кому заниматься астрономией. Первым признаком этой катастрофы будет яркая вспышка звезды, которая засияет в сотни раз сильнее, чем сегодня.