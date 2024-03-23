Ученые выяснили, что яйцевидная планета WASP-12b погибнет через 3 млн лет

Планета WASP-12b, обнаруженная в 2008 году, вращается вокруг своего желтого карлика WASP-12 и является одной из самых раскаленных и ближайших к своим звездам экзопланет из когда-либо открытых. Полный оборот по своей орбите она совершает примерно за один земной день — то есть год на этой планете равен нашим суткам. Такая близость (всего 0,03 а.е. от звезды) относит планету к классу «горячих юпитеров» — это экзопланеты размером с Юпитер или больше, которые ближе к своим звездам, чем Меркурий к Солнцу.