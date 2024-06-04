Ученые выяснили, что употребление перца чили может привести к ожирению

Ученые из Университета электронных наук и технологий Китая (UESTC) установили: употребление перца чили влияет на развитие ожирения. Результаты исследования публикует журнал Frontiers in Nutrition.
Целью китайских исследователей было изучение связи между частотой употребления перца чили, индексом массы тела и распространенностью ожирения среди населения США, где ожирением страдают 35% мужчин и 40,4% женщин.
В перекрестном исследовании приняли участие 6138 участников, получивших полную информацию о влиянии перца чили на индекс массы тела и на развитие ожирения. Участники были разделены на три группы: не употребляющие чили (ноль раз в месяц), употребляющие чили время от времени (не чаще одного раза в неделю) и часто употребляющие чили (не реже одного раза в неделю). Эксперты наблюдали за испытуемыми с 2003 по 2006 год.
Результаты исследования подтвердили, что у тех, кто употреблял перец чили чаще всего, было более высокое значение индекса массы тела и ожирение. Эта положительная корреляция более выражена у женщин и у людей старше 60 лет. У участников с самыми высокими показателями употребления перца чили риск развития ожирения был на 55% выше по сравнению с добровольцами из первой группы.
Ранее исследование компании Stradoo Gmb показало, что дети, страдающие тяжелым ожирением, могут прожить лишь половину средней продолжительности жизни, если они не похудеют ко взрослому возрасту. Раннее начало тяжелого ожирения увеличивает вероятность развития сопутствующих заболеваний, таких как болезни сердца и диабет второго типа.
В 2023 году во Всемирной федерации по борьбе с ожирением предупредили, что к 2035 году от лишнего веса будут страдать более 4 млрд человек. Тенденция связана с тем, что население Земли все больше употребляет в пищу более дешевые обработанные продукты. Например, из-за разницы в стоимости люди отдают предпочтение колбасе и сосискам вместо мяса.