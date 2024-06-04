Ученые выяснили, что употребление перца чили может привести к ожирению

В перекрестном исследовании приняли участие 6138 участников, получивших полную информацию о влиянии перца чили на индекс массы тела и на развитие ожирения. Участники были разделены на три группы: не употребляющие чили (ноль раз в месяц), употребляющие чили время от времени (не чаще одного раза в неделю) и часто употребляющие чили (не реже одного раза в неделю). Эксперты наблюдали за испытуемыми с 2003 по 2006 год.