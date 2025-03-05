Ученые выяснили, что у крупных животных выше риск развития рака

Длительное время биологи пытались объяснить отсутствие статистической разницы заболеваемости онкологией среди зверей разного размера. Однако свежие научные работы, в ходе которых был проведен анализ данных о 263 видах амфибий, птиц, млекопитающих и рептилий, показали, что более крупные животные в самом деле чаще заболевают раком.
Специалистам не удавалось заметить эту тенденцию из-за использованных ранее методик, которые не брали в расчет внутривидовые различия и ограниченное количество образцов. Эксперты также узнали, что некоторые звери, например слоны, несмотря на гигантские размеры, в ходе эволюции выработали механизмы, которые позволяют им бороться с неконтролируемым делением клеток.
— Когда вид сталкивался с необходимостью стать крупнее, одновременно эволюционировали и защитные механизмы против рака, — передает слова эволюционного биолога Джоанны Бейкер из Университета Рединга Science Alert.
Другое исследование провели канадские ученые, которые заставили кровососущих летучих мышей бегать по беговой дорожке, благодаря чему сделали научное открытие об их метаболизме.