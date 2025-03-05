Ученые выяснили, что у крупных животных выше риск развития рака

Специалистам не удавалось заметить эту тенденцию из-за использованных ранее методик, которые не брали в расчет внутривидовые различия и ограниченное количество образцов. Эксперты также узнали, что некоторые звери, например слоны, несмотря на гигантские размеры, в ходе эволюции выработали механизмы, которые позволяют им бороться с неконтролируемым делением клеток.