Ученые выяснили, что у доисторических жителей Европы был разнообразный рацион

В конце неолита, 4500 лет назад, произошли существенные изменения в форме этих чаш, амфор и сосудов. Ученые выяснили, что этот вид керамики, особенно амфоры с двойной ручкой, содержал частички свиного жира, при этом молочные продукты отошли на второй план. Это изменение в пищевых привычках удивило исследователей, поскольку оно не было вызвано увеличением популяции свиней. Исследование показывает, что источники пищи, созданные из молока, были не так важны, как считалось ранее.