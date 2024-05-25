Ученые выяснили, что у доисторических жителей Европы был разнообразный рацион

Первые сельскохозяйственные и гончарные общества поселились в Центральной Европе около 7500 лет назад. Как правило, археологи изучали керамику и украшения, чтобы узнать чуть больше именно о доисторических культурах, а содержание сосудов интересовало их в гораздо меньшей степени.
Но в новом исследовании ученым удалось выяснить, каким кулинарным традициям следовали жители Германии в период между ранним неолитом и поздним бронзовым веком.
Исследователи проанализировали частицы жира, которые остались в 124 гончарных сосудах разных форм и размеров. Результаты показали, что использование керамики и приготовление пищи претерпевали изменения в тот период.
Во времена среднего неолита, около 5500 лет назад, в регионе центральной Европы появились первые признаки употребления молочных продуктов. Такое изменение в рационе было связано с созданием маленьких чашек и амфор.
Чашки использовались для зачерпывания молочных продуктов из других, более крупных сосудов. Это первые доисторические чашки, которые использовали для определенных целей.
В конце неолита, 4500 лет назад, произошли существенные изменения в форме этих чаш, амфор и сосудов. Ученые выяснили, что этот вид керамики, особенно амфоры с двойной ручкой, содержал частички свиного жира, при этом молочные продукты отошли на второй план. Это изменение в пищевых привычках удивило исследователей, поскольку оно не было вызвано увеличением популяции свиней. Исследование показывает, что источники пищи, созданные из молока, были не так важны, как считалось ранее.
В начале бронзового века, 4000 лет назад, для пищи европейцев было характерно большое разнообразие продуктов животного и растительного происхождения. Они продолжали есть свинину, но отказалась от употребления молока из маленьких чашек.
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