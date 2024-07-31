Ученые выяснили, что тюльпанные деревья вырабатывают неизвестный тип древесины

Как предполагают ботаники, этот тип древесины и сами тюльпанные деревья появились примерно 50 млн лет назад после того, как концентрация СО2 в атмосфере начала быстро снижаться, что вынудило древнюю флору приспособиться к новым условиям жизни. Последующее изучение этих перемен в жизнедеятельности древних деревьев поможет ученым точнее прогнозировать то, как их современные потомки будут реагировать на дальнейший рост доли CO2 в воздухе, подытожили Лычаковский и его коллеги.