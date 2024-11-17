Ученые выяснили, что тяжелый COVID-19 заставляет организм подавлять рак

Специалисты увидели, что трансформированные моноциты обладают противораковыми свойствами. Индуцированные клетки не превращались в особые клетки, формирующие защитный барьер вокруг опухоли. Вместо этого они мигрировали в новообразование и активировали естественное иммунное оружие против раковых тканей, заставляя их уменьшаться.