Ученые выяснили, что Тикток вредит экологии сильнее, чем Греция

Человеческая цивилизация наносит вред окружающей среде — об этом, кажется, уже знают все. Урон экологии причиняют автомобили, заводы, техногенные катастрофы, пластиковая продукция и прочие реальные вещи.
Но, например, смешные видео в интернете же ей не вредят? Они ведь не настоящие? Еще как вредят — уверенно отвечают экологи. Согласно новым исследованиям, средний пользователь Тиктока своим просмотром коротких видео генерирует такой же объем углекислого газа за год, как автомобиль, проехавший 200 километров.
Исследование провела организация по изучению вредных выбросов Greenly, а рассказала о нем газета Гардиан. Специалисты изучили данные по США, Великобритании и Франции и пришли к выводу, что самая опасная для природы соцсеть — Тикток: она вредит экологии сильнее, чем, к примеру, Х (Твиттер) или Снэпчат.
Всего дата-центры компании в трех странах произвели примерно 7,6 миллионов тонн выбросов углекислого газа за 2023 год. Соцсетью по всему миру пользуется примерно 1 миллиард человек. У Инстаграма*, к примеру, пользователей вдвое больше, но исследователи считают, что они вредят экологии меньше.
Причина — в аддиктивности Тиктока, из-за чего его пользователи проводят на странице сети больше времени, смотрят больше видео и, как следствие, задействуют больше мощностей серверов. Средний пользователь Тиктока проводит в приложении 45,5 минут в день, тогда как у Инстаграма* — всего 30,6 минут.
Во Франции, США и Великобритании находится всего 15% пользовательской базы платформы. Из этого исследователи делают вывод, что общий объем выбросов от Тиктока по миру — не менее 50 миллионов тонн. Для сравнения, все выбросы углекислого газа, которые производит Греция — 51,67 миллионов тонн.
Ученые уверены, что они не преуменьшают, поскольку в цифру 50 млн входят только дата-центры и энергия, которая тратится на зарядку устройств после просмотра видео, а ведь кроме этого компания генерирует вредные выбросы за счет своих офисов по всему миру и транспорта, которым пользуются сотрудники.
Тикток стал второй соцсетью по количеству выбросов углекислого газа на человека в минуту. Тройка выглядит так: Инстаграм* — 2,912 г, Тикток — 2,921 г, Youtube — 2,923 г. Разница совсем небольшая, но, будучи умноженной на миллиарды пользователей, дает о себе знать.
Например, цифры за год на одного пользователя уже разительно отличаются:
- Инстаграм* — 32,52 кг;
- Youtube — 40,17 кг;
- Тикток — 48,49 кг.
Это аналогично бензиновому автомобилю, проехавшему 133, 164 и 200 километров соответственно.
Все крупные IT-компании публикуют отчеты о том, насколько их бизнес загрязняет окружающую среду — Тикток, по словам ученых, делает это хуже всех (поэтому данные изначально взяты только из трех стран). В то же время разные исследователи утверждают, что каждая из крупных корпораций стремится занизить свои показатели вредных выбросов в несколько раз, используя лазейки в статистике.
Тикток публично заявил, что к 2030 году выйдет на полностью экологичное обеспечение своей инфраструктуры (то есть нулевой уровень выбросов): с 2023 года компания работает над этим в рамках проекта, который назвали «Клевер».
На данный момент, впрочем, экологичный дата-центр у Тиктока только один, в Норвегии: он действительно не генерирует вредных выбросов в атмосферу. Постройка такого дата-центра обошлась компании в 12 миллионов евро.
Это не первое исследование на тему вреда интернета для окружающей среды: ранее рассказывали, как портят экологию мемы, которые люди кидают друг другу, смеются и больше не открывают (а эти картинки хранятся вечно).
*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ.