Ученые выяснили, что Тикток вредит экологии сильнее, чем Греция

Все крупные IT-компании публикуют отчеты о том, насколько их бизнес загрязняет окружающую среду — Тикток, по словам ученых, делает это хуже всех (поэтому данные изначально взяты только из трех стран). В то же время разные исследователи утверждают, что каждая из крупных корпораций стремится занизить свои показатели вредных выбросов в несколько раз, используя лазейки в статистике.