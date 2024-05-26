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Ученые выяснили, что сон не отвечает за «очистку» мозга

Новое исследование ставит под сомнение это утверждение.

Источник: Freepik

Нам всем нужен сон, но никто на самом деле не знает почему. Подавляющее большинство ученых верят в то, что что ключевой функцией сна является освобождение мозга от отходов и токсинов через ряд крошечных каналов, называемых глимфатической системой. Сторонники данного убеждения заявляют, что проблемы со сном могут нарушить процесс очищения, тем самым, скорее всего, повыcив риск возникновения Альцгеймера и других заболеваний мозга.

Но новый эксперимент на животных показал, что мозг мыши избавляется от вредоносных веществ более эффективно, когда зверушка бодрствует, а не спит или находится под наркозом. Глимфатическая система действительно ответственна за «обновление» мозга, но сон на самом деле замедляет этот процесс.

Так как проходил эксперимент? Команда ученых ввела краситель в большую цистерну (одну из частей мозга) мышей. Для измерения притока красителя в мозг они использовали двухфотонный микроскоп.

В результате наблюдений стало понятно, что приток вещества к клеткам мозга увеличился, когда мыши спали или находились под наркозом, а в моменты бодрствования, наоборот, значительно уменьшался.

Однако есть важный вопрос: является ли приток красителя надежным показателем того, что вредоносные вещества будут выводиться с такой же скоростью? По словам ученых, пока невозможно измерить этот процесс напрямую, отслеживая каждый кровяной и лимфатический сосуд или потенциальную точку выхода из мозга.

Возможно, у мозга есть несколько механизмов очистки отходов. Малые молекулы, такие как красители, могут выходить из мозга одним способом. А такие крупные частицы как бета-амилоид, связанный с болезнью Альцгеймера, может выводиться совсем иначе.