Ученые выяснили, что сон не отвечает за «очистку» мозга

Нам всем нужен сон, но никто на самом деле не знает почему. Подавляющее большинство ученых верят в то, что что ключевой функцией сна является освобождение мозга от отходов и токсинов через ряд крошечных каналов, называемых глимфатической системой. Сторонники данного убеждения заявляют, что проблемы со сном могут нарушить процесс очищения, тем самым, скорее всего, повыcив риск возникновения Альцгеймера и других заболеваний мозга.