Ученые выяснили, что сон не отвечает за «очистку» мозга

Нам всем нужен сон, но никто на самом деле не знает почему. Подавляющее большинство ученых верят в то, что что ключевой функцией сна является освобождение мозга от отходов и токсинов через ряд крошечных каналов, называемых глимфатической системой. Сторонники данного убеждения заявляют, что проблемы со сном могут нарушить процесс очищения, тем самым, скорее всего, повыcив риск возникновения Альцгеймера и других заболеваний мозга.
Но новый эксперимент на животных показал, что мозг мыши избавляется от вредоносных веществ более эффективно, когда зверушка бодрствует, а не спит или находится под наркозом. Глимфатическая система действительно ответственна за «обновление» мозга, но сон на самом деле замедляет этот процесс.
Так как проходил эксперимент? Команда ученых ввела краситель в большую цистерну (одну из частей мозга) мышей. Для измерения притока красителя в мозг они использовали двухфотонный микроскоп.
Однако есть важный вопрос: является ли приток красителя надежным показателем того, что вредоносные вещества будут выводиться с такой же скоростью? По словам ученых, пока невозможно измерить этот процесс напрямую, отслеживая каждый кровяной и лимфатический сосуд или потенциальную точку выхода из мозга.
Возможно, у мозга есть несколько механизмов очистки отходов. Малые молекулы, такие как красители, могут выходить из мозга одним способом. А такие крупные частицы как бета-амилоид, связанный с болезнью Альцгеймера, может выводиться совсем иначе.