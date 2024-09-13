Ученые выяснили, что собаки могут облегчить физическую боль

Как пишет Daily Mail, эксперимент был проведен под руководством доктора Хайи Мауэрсберг на кафедре психологии Университета имени Гумбольдта в Берлине. Ученые выяснили, что присутствие собаки может снизить боль во время восстановления после физического испытания. Кроме того, объятия с таким четвероногим другом и даже просто его присутствие — более эффективный способ улучшить физическое состояние, чем помощь другого человека.
Как отмечают исследователи, поддержка семьи и друзей оказывает некое влияние на наше здоровье, но не способна помочь справиться с болью. Отталкиваясь от этого, ученые решили проверить, являются ли домашние собаки более полезными источниками спасения в болезненной ситуации.
Исследователи провели два эксперимента. Речь шла только о физической боли, а не об эмоциональной. В первом эксперименте 74 женщины выполнили задание по холодовому прессу в присутствии своей собственной собаки, друга или в одиночестве. Во время такого испытания руки участника помещаются в ледяную воду на максимально возможное время, пока боль не станет невыносимой. Этот способ ученые часто используют для вызова боли в лабораторных экспериментах.
Во втором эксперименте около полусотни женщин выполнили задание по холодовому прессу в присутствие чужой собаки, незнакомого человека или в одиночестве. В экспериментах участвовали только женщины — таким образом ученые хотели получить более чистые результаты.
В первом случае животные сидели в углу поблизости. У испытуемых не было с ними никакого физического контакта. Во втором эксперименте участникам разрешалось гладить собак.
Результаты обоих экспериментов показали, что люди чувствовали меньше боли и демонстрировали меньше болевого поведения (стискивание челюстей, гримасничанье, жалобы) в присутствии животных. Как и ожидалось, личный питомец подопытного снижал дискомфорт сильнее, чем чужая собака.
Однако ученые признают, что присутствие во время эксперимента другого человека тоже уменьшало болевые ощущения участников опыта — по крайней мере, в сравнении с нахождением их в одиночестве. Также нельзя утверждать, что простого присутствия собаки достаточно, чтобы заменить обезболивающие препараты — эксперименты были проведены только при незначительной силе боли.
Люди, которые боятся этих животных, могут подумать, что им данный способ уменьшить физический дискомфорт не подойдет. Однако не все так безнадежно — есть несколько способов перестать испытывать страх перед собаками.