Ученые выяснили, что собаки могут облегчить физическую боль

Исследователи провели два эксперимента. Речь шла только о физической боли, а не об эмоциональной. В первом эксперименте 74 женщины выполнили задание по холодовому прессу в присутствии своей собственной собаки, друга или в одиночестве. Во время такого испытания руки участника помещаются в ледяную воду на максимально возможное время, пока боль не станет невыносимой. Этот способ ученые часто используют для вызова боли в лабораторных экспериментах.