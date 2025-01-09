Ученые выяснили, что собакам может передасться стресс хозяев

Как пишет Science Alert, несколько лет назад французские ученые выяснили, что поведение человека в ветклинике влияет на уровень стресса его питомца. Говорилось, что негативное поведение владельца, например, ругань, повышает тревожность его четвероного друга во время ветеринарного осмотра. Однако ранее никто не изучал, как стресс владельца влияет на питомца в контролируемой среде, и ученые из Университета Квинса в Белфасте решили исправить это. По словам исследователей, их анализ отличается от работы французских коллег, поскольку охватывает конкретное влияние стресса владельца (измерялся по изменению частоты сердечных сокращений) на стресс, испытываемый животным на приеме у ветеринара.