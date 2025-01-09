Ученые выяснили, что собакам может передасться стресс хозяев

Как пишет Science Alert, несколько лет назад французские ученые выяснили, что поведение человека в ветклинике влияет на уровень стресса его питомца. Говорилось, что негативное поведение владельца, например, ругань, повышает тревожность его четвероного друга во время ветеринарного осмотра. Однако ранее никто не изучал, как стресс владельца влияет на питомца в контролируемой среде, и ученые из Университета Квинса в Белфасте решили исправить это. По словам исследователей, их анализ отличается от работы французских коллег, поскольку охватывает конкретное влияние стресса владельца (измерялся по изменению частоты сердечных сокращений) на стресс, испытываемый животным на приеме у ветеринара.
В эксперименте участвовали 28 человек и их питомцев. В течение всего исследования люди и собаки носили мониторы сердечного ритма. С их помощью ученые измеряли уровень стресса. На следующем этапе людей подвергли стрессу, после чего исследователи проанализировали его воздействие на питомцев. Стрессовое воздействие предполагало цифровой стресс-тест, который требовал от владельцев выполнения устных заданий, в том числе арифметического. Для снятия стресса ученые включали пятиминутное видео с медитацией на дыхание.
Оказалось, что частота сердечных сокращений у собак снижалась, когда они привыкали к обстановке в ветеринарной клинике. Ученые пришли к выводу, что ветеринары перед осмотром должны давать животным время, чтобы те немного освоились. Ожидается, что это поможет снизить стресс и повысить достоверность результатов обследования, так как частота сердечных сокращений и дыхания могут повышаться по мере повышения стресса.
Также ученые выяснили, что изменение частоты сердечного ритма владельцев до и во время эксперимента могут предсказать изменения частоты сердечных сокращений у питомца. Так, если сердечный ритм владельца повышается или снижается, это происходит и у собаки.
Исследователи предполагают, что собаки способны распознавать стресс людей и что это влияет на самочувствие первых. Происходит так называемое «эмоциональное заражение». Это состояние, при котором люди и другие животные могут имитировать эмоции и поведение окружающих, причем как осознанно, так и неосознанно.
Результаты исследования могут говорить о том, что собаки смотрят на владельцев, чтобы воссоздать свою реакцию на обстановку. Интересно, что людей попросили не взаимодействовать со своими питомцами во время эксперимента. Иными словами, собаки улавливали состояние своих хозяев без прямого общения.
Таким образом, если стресс человека может влиять на его питомца, людям следует учитывать это. В особенности это касается ветеринарных клиник, где собаки и без того подвержены стрессу из-за смены обстановки и осмотра.
Ранее другие ученые выяснили, что эти четвероногие друзья могут улучшить состояние людей с деменцией. Так, занятия с собаками уменьшили их чувство тревоги и печали, а также повысили физическую активность и дали положительные эмоции.