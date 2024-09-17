Ученые выяснили, что смех полезен для глаз

Согласно статистике, более 360 миллионов человек по всему миру страдают от сухих, покрасневших и чешущихся глаз. Ученые из Китая и Великобритании уверены: проблема в том, что участники опроса просто мало смеются.
О неочевидном логическом выводе рассказала газета New York Post. По словам ученых, смех — возможно, не самое результативное, но точно самое экологичное и безвредное из всех лекарств для глаз, у которого нет ни единого побочного эффекта.
Смех, по словам исследователей, снижает уровень стресса и депрессии, которые усиливают проблемы с глазами, а еще способствует выделению слез (или стимулирует закрыть веки), что естественным образом увлажняет глаза.
Для подтверждения гипотезы ученые взяли случайную выборку из 283 человек, страдающих от сухости и покраснения глаз, и части из них назначили глазные капли с гиалуроновой кислотой, а других заставили смеяться с помощью простых упражнений: испытуемые сидели перед телевизором и выполняли простые видеоуроки, где инструктор просил их говорить что-то вроде «Хи-хи-хи, ха-ха-ха» и так далее — 30 разных фраз в течение пяти минут по 4 раза в день.
Вторая же группа 4 раза в день закапывала в глаза капли. Испытуемые фиксировали прогресс и работу своих мимических мышц с помощью специального мобильного приложения. Оба варианта лечения продолжались 8 недель, а на 10 и 12 неделе исследователи зафиксировали изменения в самочувствии глаз.
Как показал эксперимент, смех оказался столь же эффективен, как и капли, а для некоторых функций глаз даже полезнее. Кроме того, бесконечные попытки смеяться помогали еще и ментальному здоровью пациентов, улучшая их общее самочувствие. Ученые полагают, что часть успеха можно объяснить тем, что беспрестанно смеющиеся люди в целом легче переносят любые невзгоды, и покраснение глаз в том числе.
В качестве недостатков исследования авторы указывают, что все испытуемые знали, к какой методике прибегают (плацебо не было), а еще то, что смеховые упражнения занимали больше времени, чем закапывание капель. Доктор Мэттью Горски, офтальмолог медицинского центра Northwell Health и один из авторов исследования, надеется, что в перспективе эксперимент удастся повторить, чтобы получить более точные результаты.
«Смеховые упражнения — интересный и инновационный метод лечения», — считает доктор Горски — «Но, конечно, хочется, чтобы эти исследования продолжались».
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