Ученые выяснили, что смех полезен для глаз

Для подтверждения гипотезы ученые взяли случайную выборку из 283 человек, страдающих от сухости и покраснения глаз, и части из них назначили глазные капли с гиалуроновой кислотой, а других заставили смеяться с помощью простых упражнений: испытуемые сидели перед телевизором и выполняли простые видеоуроки, где инструктор просил их говорить что-то вроде «Хи-хи-хи, ха-ха-ха» и так далее — 30 разных фраз в течение пяти минут по 4 раза в день.