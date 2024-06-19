Ученые выяснили, что рыбы бьют своих детенышей

Выводы исследования подчеркивают, что наказания характерно не только для человеческого общества, но также присутствует в том, как другие животные обеспечивают сотрудничество и поддерживают социальные отношения. Это открытие устраняет пробел в понимании эволюции кооперативного поведения и механизмов, которые животные используют для его поддержания.