Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые выяснили, что распространенный неврологический синдром передается по наследству

Ученые из Норвежского университета науки и технологий в Тронхейме выяснили, что синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) демонстрирует заметную тенденцию к передаче по наследству. Исследование опубликовано в научном журнале Psychoological Medicine (PsyMed).
Источник: Freepik

СДВГ — это расстройство нервного развития, характеризующееся невнимательностью, гиперактивностью и импульсивностью, которые мешают функционированию или развитию. Людям с СДВГ трудно удерживать концентрацию на задачах или занятиях, они ведут себя чрезмерно активно и часто действуют, не думая о последствиях. Это расстройство обычно выявляется в детстве, но может продолжаться и во взрослом возрасте.

Предыдущие изыскания нашли признаки передачи СДВГ по наследству. Исследователи решили выяснить, обусловлено это генетическими факторами или нюансами окружающей среды.
В анализ включили данные 22,2 тыс. родителей и 11,5 тыс. детей.

Результаты выявили слабую связь между поведением детей с СДВГ и поведением их родителей, с более сильной корреляцией с поведением матери.

Генетический анализ показал, что 11% вариаций в поведении детей с СДВГ можно объяснить генетическими факторами, присутствующими в обоих поколениях, тогда как 46% вариаций были обусловлены генетикой, конкретно влияющей на детей.