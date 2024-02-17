Ученые выяснили, что распространенный неврологический синдром передается по наследству

СДВГ — это расстройство нервного развития, характеризующееся невнимательностью, гиперактивностью и импульсивностью, которые мешают функционированию или развитию. Людям с СДВГ трудно удерживать концентрацию на задачах или занятиях, они ведут себя чрезмерно активно и часто действуют, не думая о последствиях. Это расстройство обычно выявляется в детстве, но может продолжаться и во взрослом возрасте.