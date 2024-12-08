Ученые выяснили, что потребление красного мясо представляет двойную опасность

Медицинская статистика подтверждает опасность красного мяса и для здоровья: регулярное его потребление увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 40% и рака на 25%. Одновременно с этим, растительные продукты оказывают противоположный эффект — чем ниже их экологический след, тем больше пользы они приносят для здоровья.