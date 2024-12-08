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Ученые выяснили, что потребление красного мясо представляет двойную опасность

Ученые из Пекинского медицинского университета подтвердили, что употребление красного мяса повышает риск развития сердечно-сосудистых- заболеваний, а его производство — оставляет сильный экологический след.

Источник: Газета.Ру

Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv).

Китайские исследователи заявили, что производство говядины, баранины и свинины оказывает разрушительное влияние на окружающую среду, превышающее ущерб от всех других продуктов питания. Такое воздействие человеческой деятельности на природу называется экологическим следом. По их мнению, это требует незамедлительных изменений в подходах к рациону.

Ученые уточнили, что животноводство сопровождается огромными выбросами парниковых газов, загрязняет воду и почву, приводит к вырубке лесов и потере биоразнообразия на планете.

Медицинская статистика подтверждает опасность красного мяса и для здоровья: регулярное его потребление увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 40% и рака на 25%. Одновременно с этим, растительные продукты оказывают противоположный эффект — чем ниже их экологический след, тем больше пользы они приносят для здоровья.

Китайские ученые рекомендуют постепенно снижать потребление мяса, особенно в регионах с интенсивным животноводством, заменяя его бобовыми, зерновыми и растительными белками. Эксперты считают, что такой подход поможет снизить нагрузку на экосистему и улучшить состояние здоровья населения.