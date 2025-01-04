Ученые выяснили, что помогает избавиться от нежелательных воспоминаний

«Для большинства людей нежелательные воспоминания — это редкое и кратковременное беспокойство. Однако у людей с депрессией, тревожностью и посттравматическим стрессовым расстройством такие мысли могут быть мучительными и регулярными,» — отметил доктор Харрингтон. — «Наши результаты подчеркивают, насколько важен сон для контроля над воспоминаниями и текущими мыслями. Понимание этих механизмов поможет улучшить эмоциональное благополучие и снизить распространенность психических заболеваний.».