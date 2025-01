Ученые выяснили, что помогает избавиться от нежелательных воспоминаний

Ученые Университета Восточной Англии выяснили, что связь между плохим сном и проблемами психического здоровья может быть обусловлена нарушениями работы участков мозга, которые отвечают за подавление нежелательных воспоминаний. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).