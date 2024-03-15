Ученые выяснили, что осознанность зависит от генетики человека

И осознанность, и субъективное благополучие находились под значительным влиянием генетических факторов. Анализ показал, что корреляция осознанности, счастья и удовлетворенности жизнью была выше среди монозиготных близнецов по сравнению с дизиготными близнецами, что указывает на существенный генетический вклад. В частности, на генетическое влияние приходится 34% дисперсии осознанности, 42% — счастья и 57% — удовлетворенности жизнью.