Ученые выяснили, что офисный кофе повышает уровень «плохого» холестерина

Исследователи из Швеции выяснили, что офисный кофе может вредить здоровью. Оказалось, что кофе из кофемашин содержит вещества, повышающие холестерин. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases (NMCD), о них рассказал портал Medical Xpress.
В странах Северной Европы принято употреблять довольно много кофе, особенно — на рабочем месте. Компании даже предоставляют бесплатный кофе в качестве налогового вычета. Однако польза такого напитка давно ставилась под сомнение.
Команда ученых из Университета Уппсалы и Технологического университета Чалмерса (Гётеборг, Швеция) проанализировала кофе из 14 офисных кофемашин. Для исследования использовали молотый кофе пяти популярных марок. Каждые две-три недели ученые брали образцы из разных кофемашин. Всего проанализировали более двух десятков образцов. Большинство машин готовят напиток из заранее смолотого кофе, хотя в двух моделях зерна перемалывались прямо перед приготовлением.
Оказалось, что в популярном офисном напитке содержатся дитерпены — органические соединения, которые повышают уровень ЛПНП-холестерина, который часто называют «плохим». Особенно высокие концентрации были выявлены в образцах кофе, который был приготовлен без бумажных фильтров. В них уровень кафестола и кахвеола (наиболее опасных дитерпенов) оказался особенно высоким.
Для сравнения ученые также проанализировали кофе, приготовленный в эспрессо-машине, френч-прессе, сваренный в турке и процеженный через тканевый фильтр. Самым вредным оказался кофе из турки — в нем было выявлено больше всего соединений, влияющих на уровень холестерина в крови. Высокий уровень дитерпенов также был выявлен в некоторых образцах эспрессо.
Одна кружка в день не нанесет большого вреда организму. Однако в группе риска находятся те, кто выпивает несколько чашек кофе в день. Чтобы понять, насколько сильно кофе из кофемашин влияет на уровень холестерина у людей, понадобятся дополнительные клинические исследования.
Ранее японские ученые выяснили, что отказ от кофе в пользу зеленого чая поможет снизить риск деменции. Исследователи пояснили: одним из ключевых факторов для развития когнитивных нарушений является высокое кровяное давление. В ходе исследования, в котором приняли участие 10 тыс. пожилых японцев, специалисты выяснили, что зеленый чай снижает давление и оказывает благотворное влияние на состояние головного мозга. Более того, зеленый чай способствует улучшению кровообращения, что также замедляет дегенеративные процессы в мозге.
Кроме того, в зеленом чае содержится меньше кофеина. Одна чашка кофе содержит около 100 мг кофеина, в то время как в зеленом чае этот показатель составляет 25−45 мг. При ежедневном потреблении трех и более чашек зеленого чая вероятность повреждения белого вещества головного мозга существенно снижается. Однако для подтверждения этих данных необходимы дополнительные исследования.