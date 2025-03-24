Ученые выяснили, что офисный кофе повышает уровень «плохого» холестерина

Для сравнения ученые также проанализировали кофе, приготовленный в эспрессо-машине, френч-прессе, сваренный в турке и процеженный через тканевый фильтр. Самым вредным оказался кофе из турки — в нем было выявлено больше всего соединений, влияющих на уровень холестерина в крови. Высокий уровень дитерпенов также был выявлен в некоторых образцах эспрессо.