Ученые выяснили, что недостаток сна увеличивает риск диабета

Нерегулярный сон может увеличить риск диабета второго типа до трети, предупредили эксперты, подчеркнув важность хорошего ночного отдыха.
Исследователи из Бостона, США, обнаружили, что у тех, кто страдает от неустойчивого режима сна, есть наибольший шанс получить диагноз с этим заболеванием чуть позднее, по мере взросления. Теперь они планируют изучить, почему часы внутреннего тела так тесно связаны с диабетом и может ли это привести к новым методам лечения.
В исследовании, опубликованном в журнале Diabetes Care, приняли внимание более 84 000 человек из Великобритании со средним возрастом 62 года. Они носили умные часы, которые следили за их состоянием в течение семи ночей, а их здоровье контролировалось в течение семи лет, отслеживая развитие диабета с помощью медицинских карт.
Данные показали, что по сравнению с людьми с регулярным режимом сна, люди с нерегулярным сном чаще болели диабетом второго типа. Респонденты, чья продолжительность сна варьировалась более чем на час каждый день, имели на 34 процента более высокий риск развития заболевания. Риск был немного снижен, но не устранен у людей без сопутствующих проблем со здоровьем или семейной истории диабета.
Диабет второго типа поражает почти полмиллиарда человек во всем мире и является одной из десяти ведущих причин смерти и инвалидности. Ожидается, что к 2050 году число людей с диабетом второго типа удвоится до 1,3 миллиарда. В настоящее время исследователи планируют изучить людей из более молодых возрастных групп и с разным расовым происхождением, а также изучить биологические причины, по которым нарушения сна повышают риск развития диабета.