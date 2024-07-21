Ученые выяснили, что недостаток сна увеличивает риск диабета

Данные показали, что по сравнению с людьми с регулярным режимом сна, люди с нерегулярным сном чаще болели диабетом второго типа. Респонденты, чья продолжительность сна варьировалась более чем на час каждый день, имели на 34 процента более высокий риск развития заболевания. Риск был немного снижен, но не устранен у людей без сопутствующих проблем со здоровьем или семейной истории диабета.