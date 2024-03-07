Ученые выяснили, что не только люди умеют учиться у сородичей сложным умениям

Другой подобный опыт был проведен среди шимпанзе. Сначала группе из 66 обезьян предложили сундук с арахисом, для получения которого требовалось взять деревянный шар, открыть ящик, вставить предмет в прорезь и закрыть крышку. За три месяца животные так и не сумели решить головоломку.