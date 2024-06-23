Ученые выяснили, что мужчины и женщины по-разному реагируют на боль

Мужчины и женщины испытывают боль по-разному, и ученые не знали почему. Новое исследование доказывает, что это может быть отчасти связано с различиями в мужских и женских нервных клетках. Обезболивающие нервные клетки мужских и женских тканей животных по-разному реагируют на одни и те же сенсибилизирующие вещества, из-за чего на клеточном уровне боль возникает по-разному.
Некоторые виды хронической и острой боли чаще появляются у одного пола, но неясно, почему. Например, около 50 миллионов взрослых в Соединенных Штатах страдают от хронических болей, которые чаще встречаются у женщин. Аналогичные различия существуют и для острых состояний. Такие различия побудили исследователя Фрэнка Поррека из Университета Аризоны изучить нервные клетки, называемые ноцицепторами, которые могут выполнять функции датчиков тревоги в организме.
Датчики боли в клетках кожи, органов и других частях тела могут выявлять потенциально опасные маркеры и посылать сигналы в мозг, который затем интерпретирует информацию как боль. В некоторых случаях нервные клетки могут стать более чувствительными к внешней стимуляции, регистрируя даже мягкие прикосновения — например, когда рубашка трется об обгоревшую кожу — как боль.
Используя ткани мышей, обезьян и людей, исследователи изучили влияние двух веществ, которые могут сенсибилизировать нервные клетки к боли: гормон под названием пролактин и нейромедиатор, получившего название орексин Б.
Когда нервные клетки обнаруживают эти вещества, они становятся более чувствительными к стимулам, снижая порог, на котором клетки посылают электрические сигналы в мозг, чтобы сигнализировать о том, что что-то не так.
Данные показывают, что между мужчинами и женщинами существуют различия даже на первом этапе болевого пути. Если движущие силы, которые вызывают боль, различаются в зависимости от пола, то обезболивающие могут быть адаптированы для обоих полов. Это может означать блокировку чувствительности к пролактину у женщин и к орексину Б у мужчин.