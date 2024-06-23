Ученые выяснили, что мужчины и женщины по-разному реагируют на боль

Некоторые виды хронической и острой боли чаще появляются у одного пола, но неясно, почему. Например, около 50 миллионов взрослых в Соединенных Штатах страдают от хронических болей, которые чаще встречаются у женщин. Аналогичные различия существуют и для острых состояний. Такие различия побудили исследователя Фрэнка Поррека из Университета Аризоны изучить нервные клетки, называемые ноцицепторами, которые могут выполнять функции датчиков тревоги в организме.