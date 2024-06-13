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Ученые выяснили, что муравьи не спят. Видео

Муравьи большую часть своей жизни проводят в работе, обустраивая свои жилища. Их активность не прекращается даже ночью. Вместе с тем ученые обнаружили аномальные периоды, когда насекомые останавливаются, как вкопанные, и ничего не делают. Эксперты выяснили, что такие паузы можно отдаленно назвать отдыхом.

Интересно, что эти остановки происходят циклично — дважды в сутки. Одна пауза длится примерно восемь минут. О том, что еще известно ученым — смотрите в видео.

Айгуль Сабитова