Ученые выяснили, что муравьи не спят. Видео

Интересно, что эти остановки происходят циклично — дважды в сутки. Одна пауза длится примерно восемь минут. О том, что еще известно ученым — смотрите в видео.
Айгуль Сабитова
Муравьи большую часть своей жизни проводят в работе, обустраивая свои жилища. Их активность не прекращается даже ночью. Вместе с тем ученые обнаружили аномальные периоды, когда насекомые останавливаются, как вкопанные, и ничего не делают. Эксперты выяснили, что такие паузы можно отдаленно назвать отдыхом.
Интересно, что эти остановки происходят циклично — дважды в сутки. Одна пауза длится примерно восемь минут. О том, что еще известно ученым — смотрите в видео.
Айгуль Сабитова