Ученые выяснили, что муравьи не спят. Видео

Муравьи большую часть своей жизни проводят в работе, обустраивая свои жилища. Их активность не прекращается даже ночью. Вместе с тем ученые обнаружили аномальные периоды, когда насекомые останавливаются, как вкопанные, и ничего не делают. Эксперты выяснили, что такие паузы можно отдаленно назвать отдыхом.