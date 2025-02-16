Ученые выяснили, что младенцам нравится пища, которую ели их матери

В исследовании участвовали трехнедельные младенцы, чьи матери регулярно употребляли капустный или морковный порошок на поздних сроках беременности. Анализ пищевых предпочтений показал, что младенцы, чьи матери принимали капсулы с морковным порошком, положительно реагировали на запах моркови, в то время как дети матерей, принимавших капустный порошок, проявляли схожую реакцию на запах этого овоща.