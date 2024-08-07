Ученые выяснили, что люди не любят думать

Слишком сильно напрягать голову обычно не любит никто — более сложные мысли, чем обычно, могут вызывать ощущение усталости, утомления, перенапряжения и морального разочарования. Новое исследование подтвердило, что все эти ощущения — не выдумка, а вполне суровая реальность.
Несмотря на то, что из всех живых организмов человек более всех склонен заниматься интеллектуальной работой, анализом и придумыванием новых способов решения задач, люди не слишком-то это любят — именно к такому выводу пришли ученые, проанализировав более 170 отдельных исследований, посвященных работе мозга. Про необычный вывод рассказал сайт IFLScience.
Доктор Эрик Бейлевельд, руководитель исследования и сотрудник Университета Неймегена, объясняет, что нас постоянно призывают прикладывать больше умственных усилий к работе или учебе и мы стремимся это сделать под давлением общества, но удовольствия от этого процесса люди чаще всего не испытывают.
Новое исследование подтверждает гипотезу фактами: ученые собрали данные по 4670 респондентам, в числе которых студенты, медики и военные из 27 стран, выполнявшие самые разные задачи на мышление.
Какую бы задачу не ставили перед испытуемыми, абсолютное большинство отвечало, что им было не очень приятно ее выполнять. Авторы исследования делают из этого вывод, что люди вообще не слишком любят думать — и советуют достойно мотивировать всех, кому приходится заниматься интеллектуальным трудом.
Зачем же тогда люди решают логические задачки, разгадывают кроссворды или играют в шахматы? Доктор Бейлевельд уверен: причина кроется в том, что мы уверены, будто умственный труд делает нас лучше, а в перспективе сулит выгоду, карьерные перспективы или просто социальное одобрение.
В то же время он рекомендует любым организаторам процессов учитывать этот факт при организации рабочих процессов, дизайне интерфейсов или разработке домашних заданий — создавать дополнительные стимулы для людей, которым приходится думать, и не перегружать их мозг избыточными задачами там, где этого можно избежать.
Еще один интересный вывод, который сделали авторы исследования: в Европе и Северной Америке респонденты менее явно выражали свое неудовольствие от интеллектуальных усилий. Возможно, полагают ученые, дело в том, что в Азии дети больше времени проводят за домашней работой, и это формирует дополнительную неприязнь к умственному труду.
В заключение Бейлевельд предлагает по-новому смотреть на профессии, традиционно связанные с умственным трудом: возможно, люди выбирают такой род занятий не потому, что им нравится думать, а потому, что им нравится всё остальное — и ради этого они готовы даже напрягать свой мозг.
Иногда, кстати, считается, что человеку легче думается, если у него большой мозг. Ученые объясняют, что это не так: важен не размермозга, а то, как вы им пользуетесь.
Георгий Мазуркевич