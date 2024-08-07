Ученые выяснили, что люди не любят думать

Какую бы задачу не ставили перед испытуемыми, абсолютное большинство отвечало, что им было не очень приятно ее выполнять. Авторы исследования делают из этого вывод, что люди вообще не слишком любят думать — и советуют достойно мотивировать всех, кому приходится заниматься интеллектуальным трудом.