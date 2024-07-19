Ученые выяснили, что «кризиса среднего возраста» больше не существует

Особенно резко упал показатель счастья среди молодых женщин, но мужчины не слишком отстают. Согласно текущим опросам, каждая девятая молодая женщина в Америке считает, что каждый день ее жизни вредит ее психическому здоровью (то есть ей постоянно живется плохо). Для мужчин этот показатель ниже — так ответил только каждый 14-й юноша — но в целом это все равно куда ниже, чем было раньше.