Ученые выяснили, что «кризиса среднего возраста» больше не существует

Согласно расхожему мнению, лучшие годы жизни — это студенческая пора (или около того). Но социологи из Дартмутского Университета опубликовали исследование, согласно которому все может быть с точностью до наоборот — по крайней мере у нынешних поколений.
В большом количестве научной и научно-популярной литературы повторяется один и тот же тезис: мол, середина жизни это самый провальный период по ощущению удовлетворенности жизнью, а в целом график счастья подобен параболе (провал — это как раз тот самый «кризис среднего возраста»). Профессор Дэвид Блэнчфлауэр, руководитель исследования, уверен, что этот тезис воспроизводится бездумно и давно перестал соответствовать реальности.
В наше время, согласно проведенному исследованию, самая несчастная (в среднем) возрастная страта — это как раз молодежь, объясняет профессор. Средний показатель счастья растет с возрастом, а несчастья наоборот, падает. Новый тренд заметен примерно с 2017 года — теперь, получается, чем старше человек, тем он счастливее (в среднем, конечно).
Портал IFLScience напоминает, что график в виде параболы и тезис про «кризис среднего возраста» был чрезвычайно распространен и встречался буквально повсюду. Этот феномен подтверждался в самых разных исследованиях в разных странах и среди людей с разным уровнем дохода.
Еще в 2020 году сам профессор Блэнчфлауэр писал, что получил доказательства постепенного угасания счастья в людях на примере исследований в 145 странах со всех континентов, и не сомневался в том, что параболическая структура верна.
Сегодня же он признается, что мир изменился, и вместо параболы график счастья куда больше похож на прямую линию — чем дольше вы живете, тем счастливее становитесь. исследователь признается, что новые данные буквально шокировали его и его коллег — такого изменения в динамике никогда не было.
Особенно резко упал показатель счастья среди молодых женщин, но мужчины не слишком отстают. Согласно текущим опросам, каждая девятая молодая женщина в Америке считает, что каждый день ее жизни вредит ее психическому здоровью (то есть ей постоянно живется плохо). Для мужчин этот показатель ниже — так ответил только каждый 14-й юноша — но в целом это все равно куда ниже, чем было раньше.
Кроме того, исследователи отмечают, что молодежь стала активнее посещать психологов, психотерапевтов и в целом уделять внимание проблемам со своим психическим здоровьем.
В первую очередь изменения были замечены на данных из США, но профессор Блэнчфлауэр уже нашли подтверждение новому тренду в 80 других странах мира, так что его можно со всей уверенностью считать глобальным.
Главная проблема, в которой признается исследователь, состоит в том, что почему картина изменилась, никто пока не знает. Ученые пока готовы уверенно сказать лишь что дело точно не в пандемии коронавируса, и с большой вероятностью не в переменах на рынке труда, поскольку средняя заработная плата стала расти тогда же, когда средний уровень счастья молодежи стал падать.
«Нам нужно найти глобальный тренд, который начинается в 2014 и нарастает, затрагивая женщин в большей степени, чем мужчин», — поясняет профессор. «Пока что единственное, что мне приходит в голову, это вездесущие смартфоны».
А может быть, дело в телефонном спаме — бесконечные звонки с незнакомых номеров не могут не раздражать.
Георгий Мазуркевич