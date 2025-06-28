Ученые выяснили, что короткие видео провоцируют расстройства пищевого поведения у подростков

«Отрицать этот факт просто невозможно. Однако дети — особая группа риска, так как у них психика еще не устоявшаяся, не устаканившаяся. Подростковый возраст — это время ориентации на других, на тех, кто нравится, на тех, кто кажется успешнее по каким-то параметрам. В этом-то вся и беда. Мы же люди — социальный вид. Поэтому автоматом, если родители не являются авторитетами для ребенка, ролевые модели ему придется искать за пределами семьи, в том числе в интернете», — пояснила Пчелина.