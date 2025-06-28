Ученые выяснили, что короткие видео провоцируют расстройства пищевого поведения у подростков

Идеальная картинка
Исследование, проведенное в Китае, показало, что старшеклассники, которые проводят больше времени на платформах с короткими видео, как правило, имеют более серьезные симптомы расстройства пищевого поведения и, как правило, менее удовлетворены своим телом по сравнению со сверстниками, которые проводят меньше времени в интернете.
Приложения с короткими видео (TikTok, YouTube Shorts) активно используют алгоритмы, позволяющие подстраивать контент под предпочтения пользователей. Однако из-за этого в ленту подростков часто попадают однотипные, отредактированные, идеализированные образы тел.
В исследовании, результаты которого опубликованы в научном журнале Psychological Reports, приняли участие 795 китайских школьников в возрасте 10−18 лет. Каждый десятый из опрошенных демонстрировал признаки расстройств пищевого поведения. При этом девочки чаще мальчиков сравнивали себя с героями роликов. Ученые установили, что время, проведенное в соцсетях, прямо пропорционально риску нездорового отношения к еде.
Гендерные различия
Авторы работы выявили разную реакцию у мальчиков и девочек. Девочки чаще испытывают недовольство телом из-за постоянного сравнения с «эталонными» красотками из соцсетей. Мальчики также подвержены влиянию, но их неудовлетворенность чаще напрямую связана с частым использованием платформ.
«Короткие видео создают иллюзию достижимого идеала, но на самом деле многие образы — результат фильтров и редактирования. Подростки, особенно девочки, начинают верить, что должны соответствовать этим стандартам», — поясняют исследователи.
Важно, что сами по себе соцсети не вызывают расстройства пищевого поведения, но могут усугублять уже существующие проблемы. Если у подростка есть склонность к тревожности или низкой самооценке, постоянный поток «идеальных» образов становится триггером. Родителям стоит обращать внимание на изменения в поведении — например, резкие диеты или отказ от еды после просмотра контента о «правильном» теле.
Осознанность вместо диет
Как рассказала ВФокусе Mail психолог, семейный терапевт Мария Пчелина, это исследование встает в один ряд с многочисленными уже существующими научными работами о негативном влиянии соцсетей на психическое состояние людей.
«Отрицать этот факт просто невозможно. Однако дети — особая группа риска, так как у них психика еще не устоявшаяся, не устаканившаяся. Подростковый возраст — это время ориентации на других, на тех, кто нравится, на тех, кто кажется успешнее по каким-то параметрам. В этом-то вся и беда. Мы же люди — социальный вид. Поэтому автоматом, если родители не являются авторитетами для ребенка, ролевые модели ему придется искать за пределами семьи, в том числе в интернете», — пояснила Пчелина.
По ее словам, даже полезные, на первый взгляд, материалы о здоровом образе жизни могут нанести вред, поскольку фокусируются на внешних проявлениях, а не на внутреннем состоянии.
«Подросткам важно учиться прислушиваться к собственным ощущениям — чувству сытости, комфорту, энергетическому состоянию. Отдых, сон, питание связаны не с силой воли, а с собственным самочувствием. Подросток должен учиться ориентироваться на себя, знать общие правила питания. Не наедаться на ночь, не переедать, а ориентироваться на себя, на внутренние ощущения. Понимать, как ощущается желудок, когда ты переел или наоборот не наелся, какие продукты вызывают тяжесть. А вот всякие диеты — это от лукавого. Они навязывают всем одни и те же правила питания, забывая, что люди все разные, организм у всех устроен по-разному», — добавила семейный терапевт.
Однако когда десять блогеров продвигают одну и ту же диету, подростку практически невозможно не поддаться этому влиянию, резюмировала Пчелина. По ее мнению, выходом могло бы стать развитие медиаграмотности и критического мышления у детей, а также более активное участие родителей в формировании здоровой самооценки.
Дарья Баева