Ученые выяснили, что каждая пятая бактерия может разлагать пластик

«В этом смысле бактерии похожи на людей. Как и мы, они не делают ничего автоматически, им нужна мотивация. Например, многие люди не любят бегать, но наверняка побегут очень быстро, если за ними погонится тигр», — объяснила ведущий автор исследования, кандидат наук Джо-Энн Версхур.