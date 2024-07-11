Ученые выяснили, что городские чайки предпочитают рыбу человеческой еде

Ранее ученые заметили, что серебристые чайки могут определить, какую пищу стоит украсть, наблюдая за тем, что едят люди. Птицам предоставили выбор из пакетов с чипсами, которые они могли клевать, и в подавляющем большинстве случаев они выбирали пакет того же цвета, из которого ел экспериментатор. Это исследование указывает на необходимость предпринять меры для снижения напряженности между людьми и городскими чайками. Например, знаки «не кормить птиц» можно улучшить, добавив «и не позволяйте им видеть, как вы едите».