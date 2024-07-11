Ученые выяснили, что городские чайки предпочитают рыбу человеческой еде

Птенцы серебристой чайки (Larus argentatus) предпочитают рыбу и морепродукты человеческой еде. Городские чайки переходят на «человеческую» диету скорее при необходимости, чем по собственному желанию. Об этом говорится в новом исследовании ученых из Эксетерского университета (Великобритания), опубликованном в журнале PeerJ.
Ученые исследовали поведение птенцов, спасенных после выпадения из гнезд с крыш в городах графства Корнуолла. В неволе птенцам предложили две диеты: «морскую», состоящую из скумбрии, шпрот и мидий, и «городскую» — из хлеба и кошачьего корма.
В течение всего исследования 27 птенцов имели доступ к пище. При этом половина из них 80% времени питалась городской едой и 20% морепродуктами. Другая половина птенцов придерживалась противоположного рациона. Каждые несколько дней птенцам предлагали на выбор четыре различных блюда, чтобы определить их предпочтения.
Все птенцы неизменно отдавали предпочтение рыбе, несмотря на то, что росли на «городской» диете. Даже те, кто пробовал хлеб, редко ели его в больших количествах.
Ведущий автор исследования Эмма Инзани из Центра экологии и охраны природы Университета Эксетера отмечает: когда у чаек есть рыба, они неизменно предпочитают ее. Более того, птенцы, выращенные на «городской» диете, имели значительно меньший вес по сравнению с теми, кто питался морепродуктами. Это демонстрирует, что городская пища менее питательна для чаек.
Ученый Нильтье Бугерт подчеркнул, что животные могут жить в городах и питаться остатками человеческой еды. Но это вовсе не означает, что они предпочитают эту пищу.
Серебристых чаек часто считают вредителями в городских районах, где они выискивают остатки пищи в мусорных баках и иногда отбирают пищу у людей. Однако ученые подчеркивают: чайки действуют так только при недостатке рыбы и морепродуктов.
Ранее ученые заметили, что серебристые чайки могут определить, какую пищу стоит украсть, наблюдая за тем, что едят люди. Птицам предоставили выбор из пакетов с чипсами, которые они могли клевать, и в подавляющем большинстве случаев они выбирали пакет того же цвета, из которого ел экспериментатор. Это исследование указывает на необходимость предпринять меры для снижения напряженности между людьми и городскими чайками. Например, знаки «не кормить птиц» можно улучшить, добавив «и не позволяйте им видеть, как вы едите».