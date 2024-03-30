Ученые выяснили, что антарктический ледник размером с Францию все время качается

Шельфовые ледники действуют как тормоза для материковых ледников и ледовых потоков, замедляя их путь к морю и позволяя большему количеству льда накапливаться на континенте. Если шельфовый ледник разрушается, эта поддержка исчезает, и льды могут таять быстрее. Попадая в океан, они способствуют повышению уровня моря.