Ученые выяснили, что антарктический ледник размером с Францию все время качается

Ледник Росса представляет собой гигантское плавучее ледяное поле, сопоставимое по размерам с территорией Франции.
Ученые установили, что подвижность такой массы льда обусловлена воздействием ледовых потоков, двигающихся в сторону океана от антарктического континента.
«Эти внезапные движения потенциально могут сыграть роль в возникновении ледотрясений и трещин на шельфовом леднике», — отметил автор исследования, профессор Дуг Винс.
Шельфовые ледники действуют как тормоза для материковых ледников и ледовых потоков, замедляя их путь к морю и позволяя большему количеству льда накапливаться на континенте. Если шельфовый ледник разрушается, эта поддержка исчезает, и льды могут таять быстрее. Попадая в океан, они способствуют повышению уровня моря.
Исследователи не считают, что сдвиги напрямую связаны с глобальным потеплением, вызванным деятельностью человека. Одна из теорий заключается в том, что они вызваны потерей воды в ложе ледового потока, что делает его более «липким».