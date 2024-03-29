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Ученые выяснили, чем вредна скука на работе и как от нее избавиться

Группа американских ученых под руководством специалистов Университета Нотр-Дама изучила влияние скуки на результативность работников в различных сферах занятости. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Applied Psychology (JAP).

Источник: Freepik

Как показали предыдущие изыскания, средний сотрудник испытывает скуку более 10 часов в неделю. Это затрагивает представителей любых отраслей, включая космонавтов, пожарных и полицейских.

Ученые выяснили, что попытки подавлять или игнорировать скуку продлевают ее эффект и приводят к снижению общей производительности труда и дефициту внимания. Они проверили эти возможности в трех исследованиях, в которых изучались последствия скуки при выполнении каждой задачи.

Первое исследование основывалось на данных семей с двойной профессией, работающих в различных отраслях. Участники отвечали на несколько опросов в день с разными интервалами, что позволило команде изучить взаимосвязь между скукой, вниманием и продуктивностью с течением времени.

В последующих исследованиях использовались альтернативные методы для охвата более широкой аудитории и основное внимание уделялось тому, как значимые рабочие задачи помогают смягчить длительные последствия скуки.

По словам специалистов, решить проблему может организация рабочих задач в течение дня. Хотя скучных поручений избежать невозможно, их необходимо чередовать с более интересными и важными делами. Это позволит работникам компенсировать потерянную энергию.