Ученые выяснили, чем татуировки могут быть опасны для здоровья

Отметим, что еще до выводов шведских ученых российские исследователи в 2023 году установили, что люди, имеющие телесные модификации (включая татуировки) зачастую неудовлетворены своей жизнью, проявляют склонности к различным зависимостям, имеют более низкую самооценку, а также более высокий уровень аутоагрессии. Следовательно, склонность группы исследуемых к бодимодификациям можно считать формой аутоагрессии, что и подтвердили сами испытуемые в ходе опроса.