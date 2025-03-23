Ученые выяснили, чем татуировки могут быть опасны для здоровья

Исследование шведских учёных, опубликованное в журнале eClinicalMedicine, показало, что нанесение татуировок связано с повышенным статистическим риском развития злокачественной лимфомы. Самый высокий риск наблюдается в течение первых двух лет после нанесения татуировки. При этом исследование не устанавливает причинно-следственную связь между татуировками и опухолью.
О татуировках участников ученые узнавали из опросников, в которых они описывали сроки давности нанесения тату, профессионализм мастера, а также примерную площадь рисунка. Первоначально опрос прошли 11905 человек. 54 процента опрошенных попали в группу «случай», а 46 процентов — в контрольную группу. Распространенность татуировок составила 21 процент среди группы «случай» и 18 процентов среди контрольной группы. В среднем, татуировки наносились в 22−23 года в обеих группах.
Статистический анализ показал, что участники с татуировками имели более высокий скорректированный риск развития злокачественной лимфомы, чем участники с неповрежденной кожей (скорректированный относительный риск 1,21). Дополнительная корректировка снизила этот риск до 1,18.
Риск развития лимфомы был самым высоким у тех, у кого с момента нанесения первой татуировки прошло менее двух лет (относительный риск 1,81). Затем угроза болезни снижалась, но, по-видимому, снова возрастала у лиц, которые сделали татуировку более 11 лет назад (относительный риск 1,19).
Отметим, что еще до выводов шведских ученых российские исследователи в 2023 году установили, что люди, имеющие телесные модификации (включая татуировки) зачастую неудовлетворены своей жизнью, проявляют склонности к различным зависимостям, имеют более низкую самооценку, а также более высокий уровень аутоагрессии. Следовательно, склонность группы исследуемых к бодимодификациям можно считать формой аутоагрессии, что и подтвердили сами испытуемые в ходе опроса.