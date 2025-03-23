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Ученые выяснили, чем татуировки могут быть опасны для здоровья

Шведские исследователи установили, что татуировки оказывают негативное влияние на лимфатическую систему организма человека. Подробнее об опасности для здоровья большого количества татуировок читайте в ВФокусе Mail.

Владимир Правдин
Автор ВФокусе Mail
Источник: Спорт-Экспресс

Исследование шведских учёных, опубликованное в журнале eClinicalMedicine, показало, что нанесение татуировок связано с повышенным статистическим риском развития злокачественной лимфомы. Самый высокий риск наблюдается в течение первых двух лет после нанесения татуировки. При этом исследование не устанавливает причинно-следственную связь между татуировками и опухолью.

О татуировках участников ученые узнавали из опросников, в которых они описывали сроки давности нанесения тату, профессионализм мастера, а также примерную площадь рисунка. Первоначально опрос прошли 11905 человек. 54 процента опрошенных попали в группу «случай», а 46 процентов — в контрольную группу. Распространенность татуировок составила 21 процент среди группы «случай» и 18 процентов среди контрольной группы. В среднем, татуировки наносились в 22−23 года в обеих группах.

Статистический анализ показал, что участники с татуировками имели более высокий скорректированный риск развития злокачественной лимфомы, чем участники с неповрежденной кожей (скорректированный относительный риск 1,21). Дополнительная корректировка снизила этот риск до 1,18.

Риск развития лимфомы был самым высоким у тех, у кого с момента нанесения первой татуировки прошло менее двух лет (относительный риск 1,81). Затем угроза болезни снижалась, но, по-видимому, снова возрастала у лиц, которые сделали татуировку более 11 лет назад (относительный риск 1,19).

Отметим, что еще до выводов шведских ученых российские исследователи в 2023 году установили, что люди, имеющие телесные модификации (включая татуировки) зачастую неудовлетворены своей жизнью, проявляют склонности к различным зависимостям, имеют более низкую самооценку, а также более высокий уровень аутоагрессии. Следовательно, склонность группы исследуемых к бодимодификациям можно считать формой аутоагрессии, что и подтвердили сами испытуемые в ходе опроса.