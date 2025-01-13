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Ученые выяснили, чем опасна вода в пластиковых бутылках

В бутилированной воде есть микропластик, которого нет в воде из-под крана.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Вода в бутылках набрала популярность в США в 1970−80-х, и многие компании-производители воды в бутылках старались ассоциировать свой продукт со здоровым образом жизни и фитнесом. То же касается и России, где обычная бутилированная вода появилась позже: она воспринимается как часть здорового образа жизни, а потребители уверены, что такая вода здоровее, полезнее и часто вкуснее обычной воды из-под крана.

По статистике, каждый пятый американец пьет только бутилированную воду. В России этот показатель не сильно ниже — 16%. Тем не менее, недавние исследования, опубликованные в журнале Global Health, показали, что вода, которую продают в бутылках, тоже не лишена недостатков, и во многих случаях даже вреднее для здоровья, чем обычная вода из-под крана.

В чем преимущества и недостатки обоих видов воды, попробовал разобраться гастрономический портал Food&Wine.

Когда вода из-под крана лучше, чем бутилированная?

Вода, которая поступает из-под крана, обязана соответствовать нормам качества, которые изложены в соответствующих ГОСТах и санитарных нормах. Если речь идет о крупных городах с развитой инфраструктурой, вероятность соответствия воды из-под крана этим нормам гораздо выше.

В то же время, как отмечают ученые, стандартов, которые распространяются на бутилированную воду, меньше, и часто они не учитывают микропластик, который появился в поле зрения биологов совсем недавно. Это крошечные частицы пластика, которые отслаиваются от бутылок и оказываются в воде. Один литр бутилированной воды, пишет издание, может содержать до 240 тысяч микрочастиц пластика, которые могут вызывать рост рисков инфаркта, раковых заболеваний и других проблем со здоровьем, уверены ученые.

Кроме того, вода из-под крана значительно дешевле и не ставит перед человеком вопрос утилизации пластиковой тары, поэтому в каком-то смысле она экологичнее.

Впрочем, наличие стандартов не означает, что вода из-под крана безупречна: в региональных СМИ регулярно появляются новости о недостатках качества воды в том или ином районе.

Когда лучше брать бутилированную воду?

Если есть свидетельства того, что вода в данном районе небезопасна, лучше не рисковать и пить бутилированную, — советует Фиби Стейплтон, доцент Департамента фармакологии и токсикологии Рутгерского университета.

Поскольку каждый раз брать химический анализ воды — не вариант, стоит полагаться на интуицию: к примеру, СМИ упоминали о проблемах с водой в регионе, или в нем недавно произошло стихийное бедствие — затопление или землетрясение. В таких случаях трубы могут быть повреждены, или же сточные воды могут попасть в трубу с питьевой водой.

В отсутствие явных признаков проблем с водопроводом эксперты рекомендуют все же пить воду из-под крана. «Вода из-под крана стала считаться более вредной и грязной во многом из-за рекламы бутилированной воды, но научного подтверждения этому нет», — уверена Фиби. Кроме того, эта вода дешевле, бутылки не нужно выбрасывать, а за качеством воды непрерывно следят контролирующие органы.

Тем, кто не уверен в чистоте своей водопроводной воды, ученые советуют купить фильтр. Несмотря на то, что это устройство гораздо проще, чем городские водоочистные сооружения, такой фильтр поможет сделать воду чище, а еще часто может улучшить ее вкус.

Ранее рассказывали, вредно ли умывать лицо горячей водой.