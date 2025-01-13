Ученые выяснили, чем опасна вода в пластиковых бутылках

В то же время, как отмечают ученые, стандартов, которые распространяются на бутилированную воду, меньше, и часто они не учитывают микропластик, который появился в поле зрения биологов совсем недавно. Это крошечные частицы пластика, которые отслаиваются от бутылок и оказываются в воде. Один литр бутилированной воды, пишет издание, может содержать до 240 тысяч микрочастиц пластика, которые могут вызывать рост рисков инфаркта, раковых заболеваний и других проблем со здоровьем, уверены ученые.