Ученые выяснили, чем опасна резкая потеря веса

Избыточный вес связан со многими проблемами со здоровьем, включая смертельные болезни. Джанмарко Контино, сотрудник Университета Бирмингема, работники которого занимаются в том числе исследованиями раковых заболеваний в статье для The Conversation отметил, что ожирение связано как минимум с 13 видами рака.
А в некоторых регионах, таких как Северная Америка, Европа и Ближний Восток, заболевание является причиной появления до 9% всех случаев смертельного недуга. Таким образом, похудение, несомненно, является важной целью для здоровья. Однако недавнее исследование дало неожиданный результат.
Ученые обнаружили, что резкая потеря веса может быть связана со значительно более высоким уровнем заболеваемости раком в течение 12 месяцев после похудения по сравнению с теми, кто сохранил вес. В исследовании использовались данные почти 160 тысяч человек. Данные женщин женщин собирались с 1978 по 2016 годы, мужчин — с 1988-го по 2016-й. Эти люди сообщали подробности о своем здоровье и образе жизни каждые два года.
Авторы исследования сделали поразительный вывод: люди, потерявшие более 10% массы тела, имели значительно более высокий риск возникновения рака в следующем году. Но не все виды рака были связаны с потерей веса. Исследование выявило тесную связь между потерей веса и раком верхних отделов пищеварительной системы (пищевода и желудка), печени, поджелудочной железы и желчных протоков.
Шанс получить эту болезнь у похудевших возрастал до 3−7 раз. Однако связь была слабее для колоректального рака и рака легких и, похоже, не влияла на вероятность развития рака молочной железы или простаты. Авторы работы отмечают, что их исследования имеют некоторые ограничения. Во-первых, они полагались на слова людей об их весе, которые не всегда могли быть точными.
Кроме того, они проверяли участников только раз в два года, а это означало, что некоторые детали могли быть упущены. Кроме того, исследование проводилось в основном на медицинских работниках из США, которые, возможно, лучше осведомлены о раке и имеют лучший доступ к здравоохранению. Исследование помогло выявить виды рака, которые могут быть причиной неожиданной и резкой потери веса.
К слову, на похудение сильно влияет и рацион, но не все овощи и фрукты — ваши помощники в этом процессе. Недавно британский врач-диетолог рассказал, какие из них худеющим и вовсе не стоит есть.
Олеся Маевская