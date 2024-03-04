Ученые выяснили, чем опасна резкая потеря веса

Ученые обнаружили, что резкая потеря веса может быть связана со значительно более высоким уровнем заболеваемости раком в течение 12 месяцев после похудения по сравнению с теми, кто сохранил вес. В исследовании использовались данные почти 160 тысяч человек. Данные женщин женщин собирались с 1978 по 2016 годы, мужчин — с 1988-го по 2016-й. Эти люди сообщали подробности о своем здоровье и образе жизни каждые два года.