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Ученые выяснили, чем опасен диабет в молодости

Британские ученые установили, что у людей с диагностированным в молодости диабетом риск летального исхода выше по сравнению с таковым у лиц с заболеванием, развившимся после 40. Результаты исследования опубликованы в The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Источник: Freepik

Группа исследователей на протяжении 30 лет наблюдала за состоянием здоровья 4550 человек в возрасте от 25 до 65 лет с впервые выявленным диабетом. Результаты исследования показали, что ранняя диагностика этого заболевания типа повышает риск осложнений, таких как поражение глаз (диабетическая ретинопатия) и почечная недостаточность, а также увеличивает вероятность преждевременного ухода из жизни.

Кроме того, более ранний возраст постановки диагноза ассоциировался с постоянными трудностями в контроле уровня сахара в крови, что также усугубляло течение заболевания. Исследователи уточнили, что у молодых (моложе 40 лет) пациентов с диабетом второго типа длительное воздействие высокого уровня сахара в крови может сократить ожидаемую продолжительность жизни сильнее, чем при более поздней диагностике.