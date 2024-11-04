Ученые выяснили, чем опасен диабет в молодости

Кроме того, более ранний возраст постановки диагноза ассоциировался с постоянными трудностями в контроле уровня сахара в крови, что также усугубляло течение заболевания. Исследователи уточнили, что у молодых (моложе 40 лет) пациентов с диабетом второго типа длительное воздействие высокого уровня сахара в крови может сократить ожидаемую продолжительность жизни сильнее, чем при более поздней диагностике.