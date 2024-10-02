Ученые вывели бананы, способные остановить «банановый апокалипсис»

Об этом сообщается на официальном сайте научного учреждения.
Новую разновидность бананов назвали Yelloway One. По словам специалистов, полученный гибрид стал крупным прорывом в выращивании бананов в критический момент для мирового бананового фермерства.
Эпидемии TR4 и черной сигатоки всего за несколько лет нанесли значительный ущерб индустрии и привели к потерям на сотни миллионов долларов. Распространение этих патогенов назвали «банановым апокалипсисом».
Yelloway One — продукт традиционных методов селекции. Растение устойчиво к TR4, грибку, способному опустошать целые плантации, и черной сигатоке, болезни листьев, которое резко снижает урожайность. Оба заболевания давно представляют угрозу для банановой промышленности, особенно для широко экспортируемого сорта бананов Кавендиш.
Команда экспертов использовала комбинацию традиционных методов скрещивания и современных технологий анализа ДНК для ускорения процесса разработки устойчивых сортов бананов. Это позволило им быстрее и эффективнее отбирать новые сорта с желаемыми характеристиками, такими как устойчивость к болезням.
Yelloway One пока остается прототипом и выращивается в теплице в Нидерландах. Растения вскоре отправят в регионы Филиппин и Индонезии, где TR4 и черная сигатока нанесли значительный ущерб.